Trpasličí komando na vykrádání hrobek a pokladů v novém dílu oddechové fantasy série míří do džungle. Nesmí se nechat sežrat, aby mohli vykrást další zapomenutý chrám – a jen tak bokem zachránit svět…

Kobkanýři zvládnou vymyslet a zrealizovat jakýkoli šílený plán, týkající se pokladu. Jejich doménou jsou hrobky a jeskyně, ale evidentně se dokáží přizpůsobit i sopečným ostrovům uprostřed oceánu, plným divoké vegetace, která je chce sežrat. Písařka Rubina hledá svoji ztracenou kolegyni, barbar Gorax hledá dobrodružství, kterým by se proslavil, a Kobkanýři byli najati jako doprovod. A jde se…

Vtipná a bláznivá variace na klasická dobrodružství her Dračího doupěte tentokrát připomíná mix Indiana Jonese (bez Indiana Jonese) a jeho věčného hledání nějakých bohy zapomenutých chrámů, plus Barbara Conana. Místní barbar má taky bederní roušku, naolejované tělo a k tomu asi tak jednu mozkovou buňku.

Podle všeho se jedná o první příběh v téhle sérii, protože písařka Rubina tu Kobkanýri ještě nezná a moc nedůvěřuje jejich vojenským manévrům, které v trpasličím provedení působí lehce směšně, ale jen do chvíle, kdy zjistí, že vše překvapivě funguje a že jí to zachránilo krk…

V téhle epizodě se prodírají hustou vegetací, nebezpečnou jeskyní i lávovým polem, čelí problémům, které se v Dračáku řeší hodem kostkou, ale tady si musí poradit sami. Vše je samozřejmě podávané s velkou porcí vtipu a báječných hlášek.

„Rubina se neptala, co je to za maso. Místo toho si před první lžící namluvila, že je to určitě vepřové.“

Velkolepé finále uvnitř sopky obsahuje hodně, hodně hadů různé velikosti a naštvanosti. A taky se tady dozvíme, odkud má stará a vetchá písařka Rubina stále tolik energie trmácet se s trpaslíky za další expedicí.

Oddechová fantasy v duchu epických dobrodružství pobaví, ať už jste hráli Dračák nebo o něm jen slyšeli, anebo nic z toho…

Originál: The lost temple of Ssis´sythyss, 2017, překlad: Jiří Matyskiewicz, vydal: Mystery Press, 2025, 301 stran