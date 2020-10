Nic není v dnešním uspěchaném, rychle se měnícím globalizovaném světě pro člověka cennější než návrat ke kořenům a k sobě sama. To si dobře uvědomují i Dara Rolins a Kateřina Winterová, které letos pod hlavičkou společnosti PRESCO GROUP, a. s., opět publikují své výjimečné diáře. Podlehněte jejich kouzlu a nechte se inspirovat!

Diáře Rok podle Dary 2021 a Zábavný kalendář Kateřiny Winterové 2021, navazují na velký ohlas předchozích vydání. Zatímco s Darou se vydáte na cestu do svého nitra a její myšlenky vás podnítí k přemítání o vlastní cestě a životním stylu vůbec, Kateřina vám přichystala návrat k přírodě, dávným tradicím a pořádnou porci opojení čarovnou minulostí.

Must-have partner pro příští rok

Vůni papírového notesu prostě nic nenahradí… Zmíněné diáře mohou navíc fungovat nejen jako důležití pomocníci při plánování, ale také jako osobní deníčky, zápisníky a v neposlední řadě jako knížky plné zábavného a inspirativního čtení. Je jen málo tak praktických a multifunkčních věcí, které bychom nosili pořád při ruce. Pádný důvod, proč si takový diář pořídit!

Rok podle Dary popáté!

Již páté vydání oblíbeného diáře Dary Rolins, úspěšné zpěvačky, módní ikony, ale hlavně ženy, která se zde představuje jako silná, pozitivní a zdravě sebevědomá osobnost, vám pomůže zvednout náladu i v těch nejchmurnějších dnech. Přiměje vás rozhýbat vlastní myšlení a emoce stejně jako tělo a smysly prostřednictvím řady námětů k zamyšlení, postřehů a rad, zajímavých receptů na neobvyklé pokrmy či tipů, co a kdy jíst, abychom byli zdraví a plní energie nebo se dostali do formy, když nejsme úplně fit. Oko potěší profesionální snímky Dařiny dvorní fotografky Petry Ficové, které diář na rok 2021 doprovázejí, a pochopitelně je tu i dostatek místa pro vaše poznámky, horizontální týdenní kalendárium ve třech jazycích a dárek pro radost – tentokrát stylový náramek!

Pro milovníky něžné krásy a nostalgie

Kateřina Winterová, herečka, moderátorka a autorka knih o jídle je osobitá stejně jako její diář, v němž se rozhodla zprostředkovat širšímu publiku, co má ráda, co ji nabíjí – a na výsledném díle je to znát! Nepochybně i v tom tkví tajemství úspěchu a kouzlo prvního vydání jejího diáře. V tom novém Kateřina opět oživuje dávnou módu tradičních českých zábavných kalendářů. Svou originální verzí potěší hlavně milovnice přírody, starých časů a krásných historických ilustrací. Počtete si v článcích z dobových tiskovin, seznámíte se se starými tradicemi a pranostikami. Nechybí tabulka sběru léčivých rostlin, výsevní kalendář zeleniny pro nadšené zahradnice a najdete tu samozřejmě i klasické kalendárium se starosvětskými jmény a významnými dny a také spoustu místa pro vlastní poznámky!

Kvalitní papír, pevné desky, praktická zadní kapsa, látková záložka, poutko na tužku a uzavírání na gumičku jsou u obou diářů samozřejmostí. Více na www.presco.cz