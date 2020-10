28. září se v pražské ZOO krom sv. Václava slaví i 89. výročí založení. Letošní oslavy se ale nesly v mírně krizovém duchu. Bohatý program sesekala jak bezpečnostní opatření, tak i špatné počasí. I tak si ale návštěvníci mohli vybrat. ČT24 vysílala živě ze znovuotevřeného hrošince, který se uzavřel kvůli nutné výměně čističky vody. Původní návrh zapomněl počítat s hroší produkcí 150 kg trusu ve vodě denně. Návštěvníci se tak mohli oficiálně seznámit s novým hrochem sami. Pochází z Francie a prostě musel přijít k nám – narodil se totiž 28. října a na počest vzniku samostatného Československa ho Francouzi pojmenovali Tchéco…

I když byla zrušená vernisáž fotek koní Převalského, zahájení soutěžní výstavy Fotím v ZOO Praha se uskutečnilo. Ředitel Miroslav Bobek spolu s náměstkem primátora Petrem Hlubučkem zrekapitulovali úspěchy i krize uplynulé sezony – ztráty kvůli vynucenému koronavirovému zavření i úspěšné otevření Rákosova pavilonu a Darwinova kráteru. Promrzlí a prořídlí návštěvníci vernisáže mohli jako první vidět semifinálové snímky amatérských fotografů a vybrat své favority. Vyhlášení bude v prosinci.

A kdo byl zrovna v dolní části areálu, mohl zastihnout ředitele ZOO v Bistru U Supa, kde se konal křest jeho nové knihy sesbíraných sloupků Supi v hotelu Continental. V tu chvíli se definitivně rozpršelo…

Ale i během zataženého dopoledne se dalo stihnout spoustu k vidění, třebaže špatné počasí zvířata moc ven nelákala. Můžete za nimi ale dovnitř. V Gočárových domcích probíhá výstava tzv. “šípových žabek“ pralesniček, které indiáni využívají k napouštění otrávených šipek. K pestrobarevným miniaturním žabkám dostanete zasvěcený výklad od zapáleného průvodce, který o nich ví první poslední.

Rozněžnit se můžete v Údolí slonů, kde jsou právě hvězdy sezony, sloní princezny Lakuna a Amalee. Roztomilá nemotorná slůňata vykouzlí úsměv na tváři každému, čtyřletí sloní výrostci Rudi a Max mezitím zmohutněli.

Rákosův pavilon obsahuje řadu vzácných papoušků, u nás ale na celé čáře vyhrál holub korunáč, který z otevřené voliéry přišel návštěvníkům ukázat, jakou krásnou větvičku našel pro svou partnerku…

Novinkou je letos Darwinův kráter, komplex zahrnující typické obyvatele Austrálie a Tasmánie – tasmánští čerti jsou ale velmi plaší, zato klokanům nevadí ani mrholení, ani lidi metr od nich v průchozí voliéře.

Kdo si chce chvilku posedět, ten v prostoru bývalého slonince, nyní Bororo, shlédne zábavné ukázky pozitivní motivace a enrichmentu u zvířat. Ukáží se vám prase Pepina, fretka i káně. Překvapením byla zjevná inteligence v pohledu lamáka jménem Sancho, ten by snad dokázal i luštit sudoku.

Návštěvníkům pavilonu žiraf nemohl uniknout stavební ruch za africkou stepí, chystaný moderní gorilí dům už získává jasné kontury. Však také pražský náměstek neopomněl připomenout, kolik do stavby metropole investuje. Spolu s ředitelem ZOO pak během vernisáže představili divákům nový chystaný projekt – Expozici Arktida. Ta je zatím ve fázi projektace, bude stát za Gočárovými domky a hlavní obyvatelé budou lední medvědi. Jejich stávající výběh pochází z roku 1933 a už dávno nevyhovuje moderním požadavkům. Lední medvědi jsou přitom stálicí divácké oblíbenosti, a tak v neurčitém horizontu dostanou krásný nový areál (spolu s tuleni). Vizualizace projektu je velkolepá, počítá i s restaurací a pohledem do bazénu, jak je to nyní u lachtanů. Plánované je i protažení lanovky až k medvědům, a také výtvarné propojení areálu s českým polárníkem Eskymo Welzlem v podání ilustrátora Petra Síse. Jestli se vše podaří, máme se nač těšit…