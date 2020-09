Čtete si s nejmenšími rádi pohádky před spaním, nebo si je dokonce sami vymýšlíte? Pokud ano, pak je právě pro vás jako dělaná tato soutěž o velkoformátovou obrázkovou knížku nakladatelské značky ELLA & MAX! Neváhejte a soutěžte o jeden ze tří výtisků..

Soutěž končí 12. října 2020.

Ceny do soutěže věnovala nakladatelská značka Ella & Max.

ANOTACE

Je čas jít na kutě? Pak je taky ten správný čas sáhnout po téhle kouzelné obrázkové knížce! Najdete v ní bohatou inspiraci pro každodenní vypravování na dobrou noc… Třeba o tom, jak se ukládají ke spánku zvířátka na farmě. A taky lidé, kteří se o ně starají. V čem je to jiné ve městě? Nebo dokonce hluboko v lese? Jak nocují divoká zvířata? A co dělají hračky v obchodě, když všechno kolem spí? Podívejte se, jak ožívá pohádkový svět. S touhle knížkou se do něj můžete vydávat znovu a znovu. Dobrou noc a sladké sny!

Obrázková leporela jsou ideálním základním stavebním kamenem každé dětské knihovničky. Na překrásných detailních ilustracích se v nich rozehrává nespočet situací a příběhů, jež malé čtenáře motivují k nalézání slov, popisování, vyprávění…

Každé otevření knihy přináší nové objevy a nová dobrodružství. A vůbec nevadí, že děti ještě neumějí číst písmenka – nacvičí si řadu předčtenářských dovedností a naučí se vnímat knihu jako zdroj informací, vědění a zábavy.

VELKÉ KNÍŽKY PRO MALÉ VYPRAVĚČE ROZVÍJEJÍ:

• slovní zásobu

• komunikační schopnosti

• postřeh

• pozornost

• paměť

• logické myšlení

• představivost

• fantazii.

Vydává nakladatelská značka Ella & Max.

Ukázka z knihy

