Tak jsme se přeci jen dočkali premiéry výpravné pohádky Princezna zakletá v čase. Ta je překvapivě o princezně Eleně, která je prokletá a v den svých 20. narozenin se něco hrozného stane. Pravděpodobně konec světa. A ten den končící totální zkázou prožívá Elena znovu a znovu od rána do večera v opakující se smyčce.

Foto: Bohemia Motion Pictures

Je tu sice princ, jehož láska by eventuálně mohla kletbu zrušit, ale vzhledem k tomu, že se bůhvíkolik let neviděli, je osudová láska dost ve hvězdách. Pomoc by mohla i kamarádka Amélie nebo zkušený alchymista, nebo všichni. Je jen na Eleně, jakou cestu zvolí…

Film je takovým podivným mixem klasiky, otřepaných pohádkových postupů a patetických proslovů a vedle toho naprosto současných hlášek („já se na tu kletbu můžu…“) a těžce nesnesitelné protivné princezny, jež nejvíc připomíná věčně otráveného puberťáka, kterému je všechno buřt. Ze začátku moc nechápeme, proč by ji někdo vůbec chtěl zachraňovat. A neví to ani chrabrý princ Jan alias Marek Lambora, který většinu času hraje slušňáka zkoprnělého cynismem své vyvolené. Kombinace klasiky a moderních nápadů byla matoucí, ale přivodila pár vtipných momentů. („Co? Ty mě pořád ještě nemiluješ??!!“)

Velkoryse pojatá stopáž umožnila využít pro opakující se dny různé nápady, jak si poradit, pobavit se nebo zachránit svět. Některé byly opravdu dobré. Jindy si dospělý divák jen povzdechl.

Kvůli koronaviru odložené premiéře „ na lepší časy“ a díky spolupráci s TV Prima jsme dřív než film viděli celou sérii dokumentů o natáčení, kaskadérské kousky, scény bez počítačových triků, obtížné pasáže. Musím přiznat, že tyhle „filmy o filmu“ měly velký podíl na tom, že jsem nakonec šla na samotný film. Ale nemůžu se zbavit dojmu, že ty dokumenty byly snad i lepší. Promo je zde opravdu důkladné.

Výsledek je pohádka někde mezi snahou o klasiku v moderním hávu s nejasnou cílovou skupinou. Chvíli jsem měla dojem, že by snad Eleninou osudovou láskou, co zlomí kletbu, mohla být „kamarádka“ Amélie, ale to už by bylo na pohádku trochu moc. Na konci vám uvízne v hlavě pár vtipných scén, Bouzov ze všech leteckých stran a stokrát vstávající Elena v neprakticky perličkové košilce…

Režie: Petr Kubík

Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, Simona Zmrzlá, Martin Dejdar, Roman Zach, Martin Písařík, Jan Révai

Scénář: Petr Kubík, Lukáš Daniel Pařík

Kamera: Pavel Kopp

Hudba: Lukáš Daniel Pařík

Česko, 2020

Premiéra: 17. září 2020

Délka: 100 minut

Stránka distributora: http://www.bohemiamp.cz/filmy/princezna-zakleta-v-case/1910/