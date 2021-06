Coco Pinchardová je spisovatelka, co ráda píše e-maily svým přátelům. A že má o čem psát: život se jí zhroutil jednou takhle v lednu. Její báječný manžel ji po dvaceti letech opustil a ona se musí zase vzchopit a odrazit ode dna. Ještě že má střelenou rodinu a přátele, kteří jí nenechají rýpat se ve vlastních bolístkách…

Než britský autor žijící na Slovensku, Robert Bryndza, udělal díru do světa svými detektivkami, proslavil se na poli romantických komedií. Především ve stylu Bridget Jones – narážka na její bombarďáky je hned v první kapitole. I Coco je rozená smolařka, co dění okolo sebe vtipně glosuje (i když jí často do smíchu moc není). Má kolem sebe protivné příbuzné i báječné kamarády, ochotné zapít všechny strasti. A pubertálního syna, který se za ní možná trochu stydí.

Robert nijak netají, že má partnera ze Slovenska, a tady tyhle vlivy můžeme jasně a zřetelně identifikovat: nejen že je kamarád Coco Chris homosexuál, on je na chlapy i její syn Rosenkrantz (bez přezdívky, bez zkratky) a její kamarádka Marika zas pochází z Bratislavy…

Musíme si chvilku zvykat. Na to, že v e-mailech se přeci jen Coco občas snaží popsat události vtipnější, než jsou. Nebo že vidíte jen její zprávy a už ne odpovědi. Ale časem na to přijdete. A nejen že si budete užívat neskutečné eskapády téhle rozvádějící se Kalamity, vrtět nevěřícně hlavou nad situacemi, do kterých se dostává, ale začnete se dokonce těšit na další. I když přiznávám, že nejsem cílová věková skupina, nerozvádím se ani nemám syna, kterého bych tahala z vězení, krásně jsem se pobavila. Coco a její parta řádí ještě ve čtyřech dalších pokračováních, takže komu chybí Bridget Jones nebo úsměvné knížky Meg Cabot, ten se má na co těšit…

Originál: The Not so secret e-mails of Coco Pinchard, 2012, překlad: Ivana Skenderija, vydal: Cosmopolis, 2021, 320 stran