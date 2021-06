Svět není černobílý. Nechte proto barevný minimalismus stranou a pusťte si do interiéru i odvážnější odstíny, které dodají bydlení osobitý styl.

Bílá, šedá a různé odstíny dřeva jsou sázka na jistotu. Chybí vám v tom ale přeci jen trochu barev? Doplňte si bydlení několika výraznými kousky, které vytvoří osobitou atmosféru. Jaké barvy působí v interiéru nejstylověji? Pojďte načerpat inspiraci.

Rozzařte domov hořčicovou barvou

Hořčicová je jako dělaná do menších prostor, které příjemně rozzáří svými teplými tóny. Protože je sama o sobě dost výrazná, nepřebíjejte ji dalšími barvami. Dobře vypadá doplněná tmavými odstíny zelené, šedou, bílou i tmavě modrou. Hodí se do obýváku na sedačku nebo křeslo, ale slušet jí to bude i v kuchyni. Však také žlutá podporuje chuť k jídlu!

Pastelový minimalismus pro menší prostoru

Pastelové odstíny odráží dostatek světla, takže jsou vhodné i do menších prostor, kterým neukrojí nic z rozlohy. Protože jemné tóny uklidňují, hodí se nejlépe do ložnice. Když si pořídíte několik sad povlečení v pastelových barvách, můžete měnit vzhled ložnice podle nálady. Pastel ovšem sluší i stěnám – co místo výmalby zkusit plakáty na stěnu? Jednoduché, ale efektní.

Lahvově zelená pro trochu luxusu

Tento odstín zelené vypadá naprosto neodolatelně na sametových látkách, a ještě lépe vynikne ve společnosti zlatých odlesků. Protože se jedná o poměrně tmavý odstín, použijte ho spíše v prostornějších a dobře osvětlených místnostech. Lahvově zelená má své místo v obývacích pokojích na sedacích soupravách i křeslech, ale dobře vypadá i v ložnici na čalouněné posteli nebo na povlečení.

Trendy odstíny růžové

Že růžová patří jen do dívčích pokojíčků je už dávno pasé. Tato barva nabízí tolik odstínů, že si z ní vybere snad každý. Když ji do interiéru zakomponujete s citem, nebude působit kýčovitě, ale naopak luxusně i svěže. Starorůžová dobře doplňuje šedou, různé odstíny dřeva a samozřejmě i bílou. A rozhodně se nehodí jen do ložnice, vyhrát si s ní můžete i v obýváku nebo na kuchyňské lince.

Vínová elegance

Ani nemusíte bydlet na zámku, abyste si užili kapku luxusu v podobě vínových doplňků. Je to ovšem výrazná barva, proto s ní spíše šetřete. Hodí se do větších prostor a nejlépe vypadá v kombinaci s tmavým dřevem nebo zlatými doplňky.

TIP: Mrkněte se třeba na vínové sedací soupravy. Pokud je zvolíte jako dominantu v prostoru a zbytek doplňků vyberete v jemnější barvě, je to to pravé ořechové.

Barevné tipy závěrem

Nic se nemá přehánět, což platí i pro barvy. Mnoho výrazných kousků by se vám brzy okoukalo, proto si před nákupem promyslete, jaká barva se vám hodí ke stávajícímu vybavení. Doma byste měli mít maximálně 3 až 4 barvy, z nichž je dominantní jen jedna. Pro větší barevnost volte tón v tónu a užijte si více odstínů, aniž by se navzájem rušily.

Foto: Pexels

Také berte v potaz rozlohu místnosti a její osvětlení – ať už přírodní, nebo to umělé. Do menších místností volte hlavně světlejší a živější barvy, do větších klidně pořiďte i výrazné kousky tmavých barev. Ale to jen v případě, že je místnost dostatečně světlá. A hlavně vždy vybírejte barvy, které máte rádi, ať je vám s nimi doma příjemně.