Když hledáte bydlení, a to zejména v Praze, velmi lehce se může stát, že se ztratíte v džungli nabídek a lehce tak koupíte předražený byt. Aby se to nestalo, je nutné se držet spíše zpátky a nejdříve si ujasnit, co od nového domova očekáváte. Jsou pro vás důležité blízkost centra, klid přírody, nadčasovost a chcete bydlet v novém?

Vine se perfektním místem jako had

Pokud toužíte žít v nadčasovosti a v jedné z top pražských lokalit, musíte se zaměřit na Prahu 4. Tato městská část se těší velké oblibě, protože nabízí rychlé spojení s centrem skrze MHD i autem, má hned několik parků, nachází se zde i dobré školy, současně také restaurace či sportoviště. Stává se tak populárním místem, kde chtějí bydlet zejména mladí lidé. Na zvýšenou poptávku po bydlení reagují hlavně developeři, kteří se snaží stavět nové bytové domy. Na Praze 4 ovšem musí bojovat s terénem. Právě složitý terén se pro architekty z Arx Studia stal skutečnou výzvou. Navrhli totiž bytový komplex na Michtelské stráni. Svažitým terénem se domy klikatí jako had a už díky tomu patří mezi nejsledovanější projekty současné doby.

Byty v žádoucím minimalistickém provedení

Projekt dostal název Rezidence Hadovitá a nabídne nové byty v Praze 4 o dispozicích 1+kk až 4+kk, k mání jsou také ateliéry. Přidanou hodnotou všech je minimalistické řešení. Byty mají bílé dveře, stylovou podlahu s dekorem dubu a koupelnu v neutrálních tónech. Je to proto, aby si každý mohl svůj byt přizpůsobit vlastnímu vkusu. Byty si můžete prohlédnout na www.rezidencehadovita.cz , k těm zatím neprodaným jsou k dispozici plánky, abyste ihned viděli jejich vnitřní členění.

Prodej už běží!