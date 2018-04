Stále vytváříme více a více odpadků a je jasné, že je nejvyšší čas s tím něco rázně začít dělat. A nejlépe je začít u sebe. Ač se to nezdá, i v kuchyni je těch odpadků mnoho a dá se řada věcí změnit. Kniha Moje zero-waste kuchyně navádí na cestu, jak neplýtvat jídlem.

Bez odpadu v kuchyni

Pojem zero waste se v poslední době objevuje velmi často a nelze se tomu vůbec divit. Jedná se o „nulový odpad”. To znamená, jak suroviny nejlépe využívat a nevytvářet odpad.

Jak začít se zero waste

Na to, abyste nemuseli plýtvat jídlem, potřebujete pořádně rozmyslet nákup. Které potraviny skutečně využijete a jak se hodí zpracovat. Autorka knihy Kate Turnerová radí odpovědět si na několik základních otázek.

Dá se to sníst?

Dá se to znovu využít?

Může se to zkompostovat?

Může se to zrecyklovat?

Těchto několik jednoduchých otázek vám poradí, jak se nasměrovat na správnou cestu.

Skladování potravin a plánování jídel

Důležité je popřemýšlet třeba o způsobech skladování potravin, zvážit jejich zmrazení, usušení, uchovávání v dózách.

Dnes už existují i pomocníci, díky kterým se dá kompostovat i v bytě. Kompostovat se toho dá spousta. Třeba korkové zátky, chipsy, ale i spousta dalších věcí.

Když připravujete ovoce a zeleninu popřemýšlejte, jestli třeba zelené části mrkve skutečně musíte vyhodit nebo se přece jen dají využít? Ať už při přípravě smoothie nebo se dá nať přidat do salátu.

Podobně je třeba přistupovat i k ostatním potravinám. Potřeba je také vědět, že pokud je potravina zdravě vypěstovaná, dá se ve většině případů jíst se slupkou.

Existuje řada receptů, ve kterých můžete zužitkovat různé zbytky. Příkladem je ukázka z knihy – Férová frittata.

Aby se skutečně využily všechny potraviny a nemusely se vyhazovat, protože budou zkažené, je dobré plánovat. Když zbudou zbytky od oběda, určitě se v nějaké podobě dají využít, třeba při večeři. Při plánování je dobré zapojit i ostatní členy domácnosti. Méně zbytků vzniká, když se konzumují oblíbená jídla. Plánovat můžete třeba i na tři dny, když se vám nedaří týden.

V knize Moje zero-waste kuchyně najdete řadu způsobů, jak ze zbytků vytvořit zajímavá jídla. Důležité je ale hlavně to, jak potraviny skladovat, abyste nemuseli vyhazovat prošlé nebo plesnivé suroviny. Kniha vás navede na chutná a pestrá využití. Určitě brzo začnete mít i vlastní nápady. Moje zero-waste kuchyně má skvělé grafické provedení, dobře se v ní orientuje. V této útlé knížečce má smysl každé slovo.

Férová frittata

Povzneste svačinky na novou úroveň. Tento recept vdechne život slupkám, uzené rybě nebo zbylé pečené zelenině.

Na 2-4 porce.

1 lžíce kokosového nebo olivového oleje, 1 cibule asi 85 g, jemně nasekaná, 3 stroužky česneku, podrcené, 50 g špenátu, bez tuhých stonků, pokrájeného, 100 g brokolice včetně stonků a listů, jemně nasekané, 50 g hrášku, čerstvého nebo mraženého, 6 vajec, 150 ml mléka, oříškového nebo klasického, 2 lžičky čerstvě nasekaných bylinek, například petrželky, kopru, jarních cibulek nebo tymiánu, 75 g sýra, například fety nebo čedaru, rozdrobeného nebo nastrouhaného (není nutný), sůl a čerstvě mletý pepř podle chuti.

1. Ve středně velké nepřilnavé pánvi vhodné do trouby rozehřejte na středním plameni olej.

2. Přidejte cibuli a česnek a pomalu smažte 3-4 minuty, dokud nezměknou.

3. Přidejte zeleninu a smažte dalších 4-5 minut.

4. Vejce a mléko společně prošlehejte. Vmíchejte bylinky a sýr, pokud ho používáte, pak dochuťte solí a pepřem.

5. Předehřejte gril v troubě na střední stupeň.

6. Zeleninu naskládejte do pánve a opatrně přes ni nalijte vaječnou směs. Stáhněte plamen a opékejte frittatu asi 10-15 minut bez míchání, dokud nebude spodní část hotová.

7. Pánev dejte na 5 minut pod gril, aby se dopekl vršek frittaty.

8. Frittatu vyndejte z trouby a před podáváním ji nechte 2-3 minuty vychladnout.

Super tip: zbylou frittatu můžete jeden až dva dny skladovat v lednici a výborně chutná i studená.

A teď bez odpadu!

Slupky ze zeleniny

Nahraďte špenát 100 g směsi zeleninových slupek, například z červené řeppy, mrkve, petržele nebo brambor a přidejte je do frittaty ve 3. kroku spolu s trochou vody. Čas smažení ve 3. kroku pak prodlužte na 10 minut.

Uzená ryba

Přidejte v 6. kroku 150 g zbylé uzené ryby bez kůže, nadrobené na kousky o velikosti sousta.

Zbylá pečená zelenina

Nahraďte špenát, brokolici a hrášek asi 300 g zbylé vychladlé pečené zeleniny. Pokud je to potřeba, nakrájejte ji na malé kousky a přidejte do frittaty ve 3. kroku.

Knihu Moje zero-waste kuchyně vydalo vydavatelství Euromedia v edici Esence (2018).