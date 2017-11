Vejce sice byla po určitou dobu proklínaná, nyní už ale byla vzata na milost a neměla by v jídelníčku chybět. Pokud patříte mezi milovníky vajec, určitě by se vám hodily nové tipy, jak si je chutně a zajímavě připravit. V tom může pomoci kniha Vejce de luxe, kterou vydalo nakladatelství Slovart.

Kniha není pouze plná receptů – a že jich je více než 70 -, ale nechybí v ní ani rady, jak má vypadat čerstvé vejce – jak si tuto skutečnost ověřit a několik doporučení k nákupu. Míchaná vejce nejsou úplně jednoduchým pokrmem, jak se to snaží občas okolí naznačit. Dokazují to často špatně připravená vejce hotelových snídaní. Autorka kuchařky Lucy O’Reillyová vám ale pomůže připravit vejce tak, aby byla zkrátka dokonalá. Ať už jsou to míchaná, ztracená, sázená vejce nebo omeleta. Mimochodem, věděli jste, že by se vejce měla nechat temperovat půl hodiny před tepelnou úpravou?

Vlastní kuchařka je pak rozdělená do kapitol:

Vejce k snídani,

Vejce k obědu,

Vejce k svačině,

Vejce k večeři,

Dezerty a nápoje.

Známé i neznámé pokrmy z vajec

Ke snídani si můžete připravit třeba muffiny, Míchaná vejce s uzenou treskou a k večeři si zase upečte například Florentinskou pizzu nebo třeba Lotrinský slaný koláč. V době Vánoc můžete zase vyzkoušet Vaječný koňak s citronovým ledem. Kuchařka nabízí recepty méně známé i známější, které ale byly třeba mírně vylepšeny.

Milovníky vajec čekají zábavné recepty, které dobře vypadají, a kromě toho mají šmrnc. Co byste řekli na taková Červená nakládaná vejce? Dělá jim společnost červený vinný ocet, červená řepa, koriandr, hořčice, cibule a česnek. Zní to dobře, že?

Vejce v nejrůznějších podobách

Autorka si ale nepřipravila pouze recepty ze slepičích vajec, myslela i na ta křepelčí. Pestrá škála receptů potěší každého gurmána. Ať jsou vaše jazýčky sebevíce rozmlsané, stačí prstem zašmejdit v dobře zpracovaném rejstříku, a zabodnout ho na surovině, při jejíž představě začínají tančit vaše chuťové buňky.

Vyzkoušela jsem za vás Červenou směs s vejci, a protože to zkrátka byla dobrota, ideální do chladných dnů, uvádím recept jako ukázku z knihy:

Červená směs s vejci

Krásně barevný, chuťově výrazný a sytý pokrm se začal objevovat na stolech v různých částech světa, protože se velmi snadno připravuje a je až neuvěřitelně dobrý.

4 porce

Příprava 40 minut

1 lžíce olivového oleje

225 g klobásy chorizo, nakrájené šikmo na silnější plátky

1 velká cibule, nakrájená na silnější plátky

1 lžička fenyklových semen

3 červené papriky, rozpůlené, zbavené semen a nakrájené na širší pruhy

2 prolisované stroužky česneku

2x 400 g konzerva krájených rajčat

1 lžíce rajčatového protlaku

1 lžíce sherry octa

trocha cukru (možno vynechat)

4 vejce

hrst lístků petrželky

chléb a řecký jogurt k podávání

Ve velké pánvi rozehřeje na středně silném ohni olej, přidejte chorizo a opékejte je za častého míchání asi 5 minut, dokud se z něho nevypeče tuk, není propečené a na některých místech nezačne být křupavé. Děrovanou lopatkou je přeneste na talíř, tuk nechte v pánvi.

Přidejte cibuli a fenykl a opékejte je 8 minut, dokud cibule nezměkne. Po 2 nebo 3 minutách přidejte proužky paprik, vmíchejte česnek a opékejte 1 minutu. Do pánve vyklopte rajčata a přidejte protlak, sůl a pepř. Promíchejte a přiveďte k varu. Nechte směs probublávat 10 minut, aby zhoustla. Vmíchejte ocet, ochutnejte a případně trochu oslaďte. Do směsi udělejte lžící 4 prohlubně a rozklepněte do nich po 1 vejci. Pánev přiklopte a pokrm zahřívejte na velmi mírném ohni 8-10 minut, dokud bílky neztuhnou.

Když jsou vejce hotová, sejměte poklici a pokrm nechte mírně vychladnout. Posypte ho petrželkou a podávejte s pečivem a kopečky řeckého jogurtu.