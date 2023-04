Na Velikonoce připravujeme spoustu vajec a s ohledem jejich cenu se vůbec nehodí, aby zbytečně popraskala. Víme, jak uvařit vejce, aby nepopraskala.

Obarvená vajíčka chceme bez prasklinek. Foto: Pixabay, Silvia

Na Velikonoce pořizujeme množství vajíček, která vaříme, a následně různě dekorujeme. Abychom měli co nejvíce hezky uvařených vajíček bez prasklin, je třeba respektovat některá pravidla. Popraskání je jednak nevzhledné a kromě toho barva na vajíčku přechází na bílek. Popraskání se ale dá předcházet. Co tedy provést, abychom získali dobře uvařená a nepopraskaná vajíčka?

Ze kterých vajíček vařit

Na vaření vajíček natvrdo pro následné barvení je třeba sáhnout po vejcích starých zhruba týden a více (lépe se loupou), která jsou neporušená. Pokud si nejste jisti, jak jsou čerstvá, můžete zkusit test se sklenicí vody. Vejce dejte do sklenice se studenou vodou. Pokud bude vejce hodně čerstvé, klesne ke dnu a položí se a u širšího konce bude malá vzduchová bublina. Časem se zvětšuje. Zhruba týden staré vejce se ve sklenici s vodou postaví na špičku. Starší vejce se vznáší uprostřed a staré je až u hladiny. Stará vejce je lepší nejíst.

Co provést před vařením vajíček

Většina činností, které potřebujeme provést, aby se vajíčka správně uvařila, je třeba udělat před vařením. První pravidlo spočívá ve včasném vyndání vejce z lednice. Doporučuje se alespoň 10-15 minut, ale také až hodinu. Vejce se potřebují přizpůsobit teplu, jinak by se uvnitř začala vytvářet vzduchová bublina a hrozilo by prasknutí skořápky. Nedostanou tak teplotní šok.

Někdy se také doporučuje kosmetický zákrok na vejci. Spočívá v tom, že na širší straně vajíčka opatrně uděláte malou jehlou nebo špendlíkem malinkatou dírku. Tou bude unikat vzduch během vaření a vejce by nemělo prasknout.

V jak velkém hrnci vařit vejce

Velikost hrnce, ve kterém budeme vejce vařit, vždy záleží na jejich počtu. Přitom je třeba vzít do úvahu, že by do sebe vejce neměla narážet. Tím se totiž poškozuje skořápka. Vybereme tedy hrnec, ve kterém se jednak vejce nebudou dotýkat, ale zároveň také nebudou létat při vaření od stěny ke stěně.

Dobře uvařená vejce vypadají na talíři skvěle. Foto: Pixabay, Tamanna Rumee

Jak vařit vejce, aby nepopraskala

Vejce je třeba dávat do osolené vody. Čím více soli, tím lépe. Na litr se dokonce doporučuje až 5 lžic. Pokud totiž dojde k prasknutí, díky soli vejce nevyteče a praskliny se stáhnou k sobě. Další variantou je lžička octu na jedno vejce. Pak se bílek rychleji srazí a skořápka by neměla popraskat.

Možností je také přidání lžičky jedlé sody, která vařením zvyšuje pH bílku. Ten se pak tolik nelepí na skořápku. Každopádně, ve všech případech dáváme vejce do studené vody a nalijeme jí tolik, aby dosahovala asi 5 cm nad vajíčka.

Jak dlouho vařit vejce, aby bylo krásně žluté

Vejce je třeba vařit pomalu a správně se má vařit přesně 10 minut od začátku varu. Pak je třeba vejce hned prudce zchladit, aby var přestal. Klidně si vemte na pomoc kostičky ledu. Když by stála vejce v horké vodě déle, mohla by změnit barvu do nazelenalé, a to rozhodně není naším záměrem. Taková vejce jsou navíc hůř stravitelná.