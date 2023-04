Karavany zažily v Česku renesanci během covidu. Nabídly pojízdný dům umožňující být izolovaný od ostatních, a zároveň s možností odjet kamkoliv ven. Přitom vyjet ze zažitých kolejí zkoušejí lidé po celém světě dávno před pandemií – ve snaze vymanit se ze stresující práce, být na cestě vlastním pánem. Sám si určovat tempo, trasu a míru dobrodružství.

Tahle knížka představuje různé přístupy k životu v obytném autě. Na třech dvoustranách se představují konkrétní lidé a jejich pojízdné domovy. Najdete tu tzv. digitální nomády – lidi, pracující v on-line světě, kteří už dávno nepotřebují kancelář a baví je být každý týden někde jinde. Schůdnější kategorií jsou Víkendoví bojovníci, kteří se své běžné kariéry nevzdali, ale potřebují vyjet z města a načerpat energii. Samostatnou kapitolou jsou odvážlivci s minimalistickým přístupem k životu, kteří berou svůj podíl udržitelnosti velmi vážně. Solární panely, kompostovací toaleta a filtr na vodu jsou naprostou samozřejmostí.

Kniha nabízí inspiraci pro znalce a nový fascinující svět pro laiky. Kdo by to byl řekl, že existuje tolik lidí, kteří se nebáli změnit svůj život? A videi ze svých cest si dokonce vydělávají? A vůbec se nebojí jet do neznáma – právě to dobrodružství je vzrušuje. Tolik příběhů konkrétních lidí i s odkazy na jejich instagram a profily, to dělá z čtení téhle knihy záležitost na delší dobu. Jednak je tu spousta informací a nádherných fotek, a pak si chcete prohlédnout profily cestovatelů na sociálních sítích, a když vás někdo zaujme víc… ztrácíte pojem o čase.

Jako by Česká televize hrála této knížce do not, jak takové cesty vypadají v domácí kotlině, se můžete přesvědčit v cestovatelském seriálu Karavanem po Česku/Slovensku a nejnovější série cestuje po Maďarsku…

V knize Život na cestě se dozvíte spoustu fascinujících věcí. Například jak se dají poskládat do jedné dodávky dva dospělí, tři děti a dvě kočky. Že ani svalová dystrofie neznamená konec samostatného cestování ve Fiatu Ducato. Anebo že skvělý na cesty po Americe je vyřazený žlutý školní autobus. Připravte si lepíky a záložky, abyste si mohli poznačit ty nejzajímavější příběhy…

Originál: Road life, 2022

Překlad: Dina a Jan Podzimkovi

Vydal: Grada, 2023

191 stran