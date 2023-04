Románů o čínsko-indonéských rodinách tu moc není, a tak knížky Jesse Sutantové působí jako zjevení – svěží a vtipné. Její hlučné a šílené rodinky jsou na zabití, jak dokázala v knize Čtyři tetičky a jedna vražda. A stejné je to i v knize Tak tohle nikdo nečekal.

Sharlot nikdy nepoznala nikoho z matčiny strany z Jakarty, a tak její náhlá cesta do Indonésie dost připomíná únos někam do neznáma. Jediné, co provedla, aby si takový trest zasloužila, byla touha žít normální život sedmnáctileté Američanky…

Rodina George Clooneyho Tanuwijayho je podobně zděšena z toho, že jejich syn dospívá. Indonéské rodiny evidentně nemají žádné hranice soukromí ani svědomí, když mu přes seznamku dohodí rande s pěknou slušnou indonéskou dívkou. Bohužel o tomhle dohazovacím komplotu neví ani ta dívka, a tak je Sharlot postavená před hotovou věc.

A první rande je naprostá katastrofa. Obě rodiny ale takový detail nerozhodí a než se kdokoli naděje, je „krásný pár“ Sharlot s Georgem jakožto dědicem podnikatelského impéria pod drobnohledem nejen indonéských médií, ale i jeho všetečného příbuzenstva…

Autorka tu ukazuje moderní Jakartu, plnou nehorázného bohatství, a proti tomu dočista jinou kulturu, založenou na dodržování starých tradic a povinné úcty jak ze středověku. Pro Sharlot je to totální kulturní šok – nejen kvůli luxusu na každém kroku, ale i konzervatismem a nezvyklou etiketou, a taky díky melodramatu, které s sebou vozí šílená Georgeova rodina, kamkoliv jde. Jsou trochu jako kočovná telenovela, zahalená do Diora a Chanelu…

Ústředním motivem je sice začínající vztah mezi hlavními hrdiny a vše, co s tím souvisí, (včetně mraků pochyb a nejistot) ale co tomu dodává originalitu, je prostředí. Exotická Jakarta a nádherné Bali s jejich kulinárním mistrovstvím je výjimečné. Škoda, že stránky knih nepřenášejí taky vůně a chutě. Tady by to byly hotové gurmánské orgie.

Čtyři tetičky byly sice vtipnější, ale to bylo dané velkou nadsázkou. Tady najdeme obří porci lásky a obdivu ke krásné Indonésii, kde má autorka kořeny. A až tam zlepší svůj postoj k LGBT komunitě, bude to hotový Ráj na Zemi…

Originál: Well, that was unexpected, 2022, překlad: Radka Klimičková, vydal: Jota, 2023, 334 stran