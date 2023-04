Vinice v Provence je název jedné z nejnovějších knih, které vydalo nakladatelství Metafora. Vyhrajte jeden ze tří výtisků této romantické knihy, která vás zavede do krásného prostředí.

„Hledáte dokonalé letní čtení, který vás rozptýlí od každodenních starostí? Nalijte si sklenku rosé, vezměte do ruky tuto knihu a ponořte se do malebného světa francouzské Provence.“

– čtenářská recenze, Goodreads

Soutěž končí 17. dubna 2023.

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Ava nutně potřebuje změnu. Změnu od práce, která ji nenaplňuje, a od života s horou dluhů, jež jí na krk pověsil její manžel předtím, než se od rodiny odstěhoval. Když k tomu zemře její dědeček, Avě začne situace přerůstat přes hlavu. Z dopisu se navíc dovídá, že zdědila vinici Château Saint-Clair v Provence.

Ava neváhá a vydává se do Francie, kde jako malá trávila každé léto. Čerstvá káva a croissanty ke snídani, sklenka rosé ve společnosti pohledného číšníka Jacquesa… Konečně si někde připadá doma. Dokonce natolik, že se jí do jejího anglického domova ani nechce vracet.

Opravdu by bylo tak špatné vzdát se krachujícího manželství a pokusit se místo něj zachránit chátrající vinici, kterou si zamilovala už v dětství?

Nakladatel: Metafora, 344 str., 449 Kč

