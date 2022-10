Tentokrát máme pro vás soutěž o společenské romány plné emocí: Vážně o lásce, Vůně medu, Markýz hledá ženu. Vyhrajte jeden ze dvou balíčků.

„Působivý a zcela aktuální román, který autenticky popisuje, jaké to je být ženou v jednadvacátém století.“

– uvedli v Goethe-Institut, Londýn ke knize Daniela Krien: O lásce vážně.

O knize Susan Wiggs Vůně medu napsala bestsellerová autorka Jodi Picoultová: „Susan Wiggsová vykresluje detaily lidských vztahů s jemností mistra.“

Třetím soutěžním titulem je historická romance od Elly Quinnové: Markýz hledá ženu.

ANOTACE

Daniela Krien: O lásce vážně

Paula, Judith, Brida, Malika a Jorinde. Pět žen tak odlišných, jak to jen jde, které ale přesto spojují nejen příbuzenské vztahy nebo přátelství, ale především osud. Všechny totiž touží nalézt štěstí – tu neuchopitelnou, vrtkavou věc, jež se tak snadno může rozplynout a proměnit v bolest. Bolest, s níž mají všechny dostatek zkušeností…

Německá bestselleristka a držitelka ceny Nicolase Borna Daniela Krien poprvé vychází také v českém překladu. Román O lásce vážně vás strhne nejen geniálním prolnutím postav s osobitými perspektivami a výstižným, poutavým jazykem, ale i skvělým zachycením genia loci bývalého východoněmeckého města Lipska i s jeho vlastní kromobyčejnou historií.

Vydává Metafora, 224 str., 349 Kč.

Susan Wiggs: Vůně medu

Isabel Johansenová, oslavovaná šéfkuchařka, jež vyrostla v ospalém městečku Sonoma, se rozhodla proměnit svůj rodný dům na kuchařskou školu – idylické místo pro snílky, kteří sem mohou přijít a naučit se kulinářskému umění. Hacienda s nádherným jablečným sadem, úrodnými zahradami a včelími úly je ideálním prostředím pro její projekt… i pro ni samou.

Ale Isabelin důkladně promyšlený plán se začíná hroutit, když se u ní objeví válečný korespondent Cormac O‘Neill a začne se přehrabovat v minulosti její rodiny. Vždy raději odhaloval životy jiných, než aby mluvil o sobě, ale malebnost venkova a Isabeliny neskutečné kulinářské dovednosti ho přimějí k tomu, aby i on otevřel své srdce. Avšak hluboko pohřbená rodinná tajemství mají tendenci vyplouvat na povrch, ať si to přejete, nebo ne…

Vychází v překladu Veroniky Kratochvílové. Kniha je volným pokračováním knihy V jabloňovém sadu.

Nakladatel: Metafora, 368 str.,

Ella Quinnová: Markýz hledá ženu

Dominic, markýz z Mertonu, dospěl k názoru, že by se měl oženit. Jak by řekl jeho poručník, je to prostě povinnost. Důležité je vyhnout se silné vášni a citům a najít si tu správnou nevěstu. Musí být urozená, tichá, dobře vychovaná, ucházející, musí vědět, co se od markýzy očekává. A hlavně nesmí mít sklony ke skandálům! Dotty Sternová byla pozvána Worthingtonovými, aby se s nimi zúčastnila společenské sezony v Londýně. Je sice jen dcerou venkovského baroneta, vyniká ale krásou, bystrou myslí, břitkým vtipem a upřímnou povahou. To ale její okolí poněkud vyvádí z míry. A nejvíc Dominika. Na Dotty je totiž něco, čemu nedokáže odolat. A než se naděje, zachraňuje spolu s ní štěňata, koťata, a nakonec i malého zlodějíčka. Dotty vůbec neodpovídá jeho představě ideální manželky a rozhodně by ho s ní nečekal klidný život. Tak proč mu připadá… prostě dokonalá?

Nakladatel: Cosmopolis, 328 str., 449 Kč

