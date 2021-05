Přestože přípravy na cesty mohou být nudné i zdlouhavé, není dobré je podcenit. S naplánováním všeho, co je potřeba zařídit a mít s sebou, si ušetříte spoustu nervů a vyřizování na poslední chvíli. I díky tomu bude vaše dovolená pohodovější. Na co všechno se před cestou máte připravit a na co byste neměli zapomenout, zjistíte v následujícím článku.

Foto: Pixabay

Vyřešte si doklady a pojištění dopředu

Jakmile se rozhodnete, kam pojedete, zkontrolujte si platnost vašich dokladů. Pokud do cílové destinace potřebujete pas a řešili byste ho na poslední chvíli, je ho možné dostat za 24 hodin. Ale zaplatíte za to 6000 korun. Některé země neuznávají pas, který má 6 měsíců před ukončením platnosti. Proto si ověřte i tuto skutečnost. Po kontrole si všechny doklady okopírujte a kopie připravte ke sbalení do jiného zavazadla. V případě ztráty nebo krádeže vám tento krok ulehčí vyřizování s úřady.

Kromě kopie dokladů je dobré s sebou mít i kopie potvrzení o ubytování a dalších zaplacených akcích. Minimálně jako fotku v telefonu. Cestovní pojištění vás za pár stovek může ochránit od nákladů i v desetitisících. Podle toho, co na dovolené budete dělat, si vyberte jeho typ.

Nachystejte si věci, které si s sebou vezmete

Abyste na nic nezapomněli, je nejlepší si sepsat seznam věcí podle kategorií: léky a kosmetika, oblečení a boty, elektronika, doklady a věci pro zábavu (jako knihy, sportovní pomůcky). Díky tomuto seznamu si nic nezapomenete, na druhou stranu může být časově náročný. Pokud se vám do toho nechce, vyskládejte si aspoň věci na postel. Podle toho aspoň uvidíte, kolik a jak velkých zavazadel s sebou budete potřebovat.

Připravte si všechna zavazadla

Je vaše cestovní taška dostatečná nebo budete potřebovat několik kufrů? Na dovolenou musíte obvykle počítat s více zavazadly. Je proto vhodné, abyste pro případ ztráty měli jedno pořád u sebe a v něm kromě nejdůležitějších věcí i jedno náhradní oblečení. Ujistěte se, že máte dostatek zavazadel pro všechno, co si s sebou berete, a že nejsou nikde poškozená. Jinak pořiďte raději nová.

Kufry volte tak velké, aby v nich před odjezdem zůstalo trochu místa. Při odjezdu zabírá nošené oblečení víc prostoru a pohodlně sem naskládáte i suvenýry. A nevíte-li ohledně zavazadla rady? Pomůže tento tip: přečtěte si, jak vybrat kufr.

Foto: Pixabay

Ujistěte se, že se na místě domluvíte

Dorozumět se na místě dovolené vám usnadní návštěvu restaurace i obchodu. Pokud se něco přihodí, je dobré znát aspoň základní fráze. Díky znalosti jazyka se navíc přiblížíte místním a můžete se dozvědět o zajímavých akcích. Způsobů, jak se naučit cizí jazyk , je několik. A právě k těm nejlepším patří mluvení rovnou s místními, kteří vaši snahu ocení, a snadněji se něco nového přiučíte.

Zjistěte si už doma zajímavosti o místě, kultuře a lidech

Nenechte se připravit o skvělé zážitky a zjistěte si co nejvíc. Doma si snadno najdete zajímavá místa a aktivity, za kterými se na dovolené můžete vydat. Projděte si knižní nebo online průvodce pro co nejkonkrétnější oblast. A nevynechejte ani znalost základních pravidel etikety, které vás uchrání před nepříjemnostmi, což je důležité hlavně v exotických zemích.