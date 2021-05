Deprese – jak pomoci a neztratit sám sebe. Průvodce plného tipů a rad pro rodinu a přátele vydal nakladatelský dům Grada. Podpořte vaše nemocné blízké při zvládání těchto psychických stavů. Vyhrajte v naší soutěži jeden ze tří výtisků této knihy.

Deprese je významná dlouhodobá psychická porucha, která vyžaduje odbornou pomoc. Je dobré, když tohoto pacienta může při uzdravování podpořit jeho okolí. Právě kniha Deprese – jak pomoci a neztratit sám sebe v tom může být velkým pomocníkem.

Soutěž končí 25. května 2021.

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Tuto knihu si prohlížíte pravděpodobně proto, že někdo z vašich blízkých trpí depresí. Nejste sami, kdo má ve svém okolí člověka, jenž se potýká s touto nemocí. Depresi zažije podle statistik v životě každý pátý člověk. Ve skutečnosti je jich ale ještě více.

Pokud začne váš partner, bratr, sestra, dítě či rodič trpět depresí, budete si klást řadu otázek: Co cítí člověk s depresí? Jak mu mohu pomoci? Čemu se mám naopak vyhnout? Jak mohu svého příbuzného trpícího depresí přimět k tomu, aby vyhledal profesionální pomoc? A jak najdu vhodnou pomoc? Co mám dělat, abych to vydržel já sám? V hledání odpovědí na tyto a podobné otázky vám může pomoci právě tato kniha.

Kniha nabízí rady, tipy a strategie, které vám pomohou situaci zvládnout, abyste se psychicky nezhroutili. Pro osobu trpící depresí můžete udělat hodně. Nesmíte však zapomínat chránit také sami sebe.

Tato kniha ukazuje, jak můžete konkrétně podporovat nemocné, aniž byste se sami stali obětí.

Vydává Grada.

