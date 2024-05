Trápí vás bolesti? Bolesti se možná vyhnout nemůžeme, ale utrpení – tedy náš postoj k bolesti – je volitelné. Vyhrajte jeden ze tří výtisků knihy Úleva od bolesti pomocí mindfulness.

Jon Kabat-Zinn Ph.D. je zakladatel a ředitel Kliniky pro snížení stresu při Massachusettské univerzitě, vědec a učitel meditace. Díky jeho úsilí je dnes koncept všímavosti obecně přijímanou součástí západní medicíny a psychoterapie. V Portále vyšla jeho úspěšná kniha Mindfulness pro začátečníky.

ANOTACE

Bolesti se možná vyhnout nemůžeme, ale utrpení – tedy náš postoj k bolesti – je volitelné.

Mindfulness (všímavost) je vědecky ověřená metoda využívaná nejen při léčbě různých duševních obtíží. Dnes je aplikována též u lidí s chronickými bolestmi, kteří nereagují na konvenční léčbu na základě léků nebo chirurgických zákroků. Pomocí knihy se naučíte bolest chápat ne jako něco, co je třeba nějak „opravit“ a odvést od toho pozornost, ale přijmout to jako součást sebe samých – jako svého učitele, přítele, jako příležitost k novému začátku. Už to vaši bolest promění!

Kniha obsahuje popis metody mindfulness, základní principy pro práci s bolestí (např. za pomoci všímavého dýchání, zpřítomnění, hledání útočiště v uvědomění) a také návrhy na řízené meditace.

Nakladatel: Portál, překlad: Šimon Grimmich, 200 str., 349 Kč

Přečtěte si ukázky z knihy.

