Daphne du Maurier byla skutečnou mistryní tajemných příběhů, ve kterých významnou roli hrály ženy. I to je případ románu Má sestřenka Rachel, který skvěle načetl Matouš Ruml.

„Jsou ženy, které ne vlastní vinou přivolávají neštěstí…“

Píše se rok 1830. Filip Ashley je sirotek, kterého vychovává bratranec Ambrož na svém cornwallském panství. Ambrož ale onemocní a začne jezdit do Itálie, aby se tam zotavil. Na jedné z cest potkává sestřenici Rachel, se kterou se brzy ožení. Ambrož začne stonat záhadnou nemocí a v dopisech prosí o pomoc. Když ale Filip do Itálie přijede, zjistí, že Ambrož již zemřel, sestřenice Rachel vše sbalila a odcestovala.

Samotářský 24letý hoch, který vyrůstal mezi muž, se od počátku na ženu zlobí. Překvapením je, když se Rachel ozve, že pro něj má nějaké věci po Ambrožovi. Velmi nerad ji pozve na panství a během osmi měsíců, které zbývají do doby, než bude moci převzít majetek, ženu poznává. Vdova se zdá být jiná, než si představoval a zamiluje se do ní. Ale co když hezké chování Rachel není tak nezištné, jak se zdá?

Autorka příběh vypráví z pohledu Filipa. Můžeme tak sledovat jeho vzpomínky na dětství s Ambrožem, kterého měl jako vzor. Skvěle jsou popsány jeho niterné myšlenkové pochody a zvraty. Chování k Rachel, ale i k dalším osobám z jeho okolí. Poznáváme i vdovu Rachel, která už stihla pochovat dva muže, miluje zahradničení a dobře se vyzná i v bylinkách.

Při čtení si také všimneme toho, jak se Daphne du Maurier snaží významně poukázat na nespravedlnost tradičních genderových rolí a stereotypů. Co pro ženu vhodné je a není. Jak má vypadat žena a podobně.

Při poslechu audioknihy hraje obrovskou roli také výběr vypravěče a Matouš Ruml tu vyloženě září. Díky jeho přednesu získává titul tu správnou atmosféru a náboj. Temný gotický příběh se stále potácí v nejistotě, jestli Rachel je vinna smrtí Ambrože, nebo ne. Daphne du Maurier si stále vodí čtenáře jako na špagátku. Tato napínavá klasika je plná úžasné atmosféry, vypjatých emocí, vražedných pochyb. Naprosto výborný psychologický román.

Matouš Ruml: Foto: OneHotBook

Ačkoliv máte při poslechu této literární klasiky pocit, že víte, co od jednotlivých postav můžete čekat, Daphne du Maurier dokáže překvapit. Stále budete velmi čekat na to, co přijde na závěr. A konec je takový, že přesně zapadne do stylu této knihy. O titulu Má sestřenka Rachel ještě určitě budete přemýšlet.

Kniha s originálním názvem My Cousin Rachel poprvé vyšla 1. ledna 1951. Brzy se také objevila na filmovém plátně (1952, Henry Koster) v hlavních rolích s Olivií de Havilland a Richardem Burtonem. Následovala čtyřdílná minisérie BBC z roku 1983 a Geraldine Chaplinovou. Nejnovější adaptace (2017) byla natočena s Rachel Weiszovou a Samem Claflinem.

Z audioknihy budou nadšeni všichni, kteří mají rádi psychologii a vývoj postav místo bohatého děje. Má sestřenka Rachel je v tomto ohledu skutečně výborná. Kromě toho samozřejmě nechybí ledová linie, která se proplétá celým příběhem, jako děsivý had. Pokud vás titul Daphne du Maurier zaujme, můžete si třeba poslechnout i další klasiku autorky, Mrtvá a živá.

Vydavatel: OneHotBook, interpret: Matouš Ruml, režie: Markéta Jahodová, délka nahrávky: 13 hodin 58 minut, překlad: Magda Hájková