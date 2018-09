Tento film je ta nejcyničtější „romantická komedie” jakou jsem kdy viděla. O romantiku tu zrovna nejde, hlavní postavy většinu času nadávají na ostatní, trumfují se, čí život je horší, kašlou na lásku a popíjí víno…

Frank a Lindsay se nesnášeli už od letiště. Popravdě hlavní hrdinka předvedla hned na úvod tak protivnou scénu, že jsem se za ni až styděla. Není divu, že se jí chtěl Frank zbavit. To ale šlo těžko, když měli oba stejnou cestu – na svatbu lidí, které oba nesnášejí. Uprostřed všech těch nesnesitelně šťastných lidí na sebe tak nějak zbyli…

Něco takového už jsme se dozvěděli z anotace… Nebylo tam ale řečeno, jako moc protivní hrdinové budou nebo jak nahořklá nebo sarkastická komedie to bude. Ne že bych si stěžovala. Film se mi moc líbil a opravdu jsem se většinu času bavila. Jen se tenhle drsný humor nemusí zamlouvat každému.

Oba hrdinové jsou na facku

Frank je pedant, co každého opravuje, pesimista, fatalista, divný brouk. Lindsay je zahořklá megera, jinak se to říct nedá. Oba jsou ublížení a uzavření a mají tak spoustu společného. Teprve během filmu vám dojde, proč ve výčtu herců jsou jen Keanu Reeves a Winona Ryder – nejen proto, že to jsou hlavní postavy a jako takové neslezou z plátna, ale také proto, že žádná další nemá text, nedostala prostor. Frank jde pozdravit matku – mimo záběr. Lindsay jde gratulovat ženichovi – mimo záběr. Uvádět další obsazení bylo prostě zbytečné, stejně se nedostali ke slovu. A že těch slov bylo…

Tak trochu Wilde

Silně mi film připomněl konverzační komedie Oscara Wildea, až na to, že ten nikde neměl v každé druhé větě „fucking”. Bylo jich tolik, že to autor titulků vzdal a prostě je ingoroval. Stačilo, že je slyšíme v originále a uděláme si obrázek. Sprostá slova nebyla jediný důvod, proč má film přístupnost až od 15, tím dalším je velmi nepřístupná sexuální scéna v polích (a i během ní měli hrdinové spoustu keců). Řečí mají tolik a někdy v až tak složitých souvětích, že jsem se v nich občas ztrácela, zvlášť když se musely pro titulky zkrátit. Nepřekvapilo by mě, kdybych se dozvěděla, že jde o adaptaci nějaké divadelní hry, uměla bych si ji představit třeba ve Švandově na Smíchově, tam nejdou pro sprostá slova daleko.

Ale autorem je scenárista Victor Levin, tvůrce užvaněného seriálu Jsem do tebe blázen, což také leccos vysvětluje…

K těm polím – příběh se odehrává v nádherném koutu centrální Kalifornie, všude kolem vinice, malebné domečky, (něco jako Pálava křížená New Orleans) do toho drnká rozkošná španělská hudba, vše je zalito sluncem – a uprostřed vší té nádhery tihle dva nasraní, zahořklí, arogantní, protivní, s černočerným náhledem na svět… Jsou v tak ostrém kontrastu s okolím, že to už víc nejde.

I když film nakonec nijak překvapivě skončil rozpačitým happy endem, zůstal mi na tváři poťouchlý úsměv jako dojem z téhle nekonvenční „romance” o jednom naprosto nejnepravděpodobnějším páru na světě, nebo aspoň v Paso Robles. Jen nevím, co na film říkali zamilované hrdličky, které přišli do kina s úmyslem držet se za ruce u romantických scén. Tohle rozhodně není film na rozněžňování…

Destination Wedding, USA, 2018

České titulky

Režie: Victor Levin

Scénář: Victor Levin

Kamera: Giorgio Scali

Hudba: William Ross

Hrají: Keanu Reeves, Winona Ryder, Dj Dallenbach, Greg Lucey, D. Rosh Wright

http://www.bontonfilm.cz/ten-pravy-ta-prava/2167/