Kdo je na Sjeallandu, musí navštívit obě hlavní města. Roskilde i Kodaň.

Důležitým místem díky katedrále

Roskilde bývalo hlavním městem Dánska dlouhá léta. Teprve v 15. století po luteránské reformaci přesídlilo veškeré dění do Kodaně. I tak však zůstalo město Roskilde důležitým místem, a to díky své katedrále. Městečko sice může nabídnout ještě vikingské muzeum a v létě rockový festival, davy turistů však přitahuje památka, zapsaná na seznam UNESCO.

V roskildské katedrále jsou totiž pohřbeni dánští králové, a to už od nepaměti. Můžete tu nalézt i sarkofág vikingského krále Haralda I. zvaného Modrozub, na jehož počest pojmenovala firma svou technologii Bluetooth… Katedrála otvírá až v deset a do té doby je město jako po vymření. Jakmile však zazní zvony, vytahují se žaluzie obchodů, otvírá se boční vchod do chrámu, turisti dostanou sluchátka, aby výkladem nerušili ostatní, a mohou obdivovat poslední místo odpočinku 39 dánských králů.

Původní jednoduchý půdorys chrámu byl různě přestavován a doplňován, tak jak si přáli stárnoucí panovníci – jeden král chtěl dokonce mít hrob s výhledem na moře. A tak je jeho místo odpočinku úplně mimo katedrálu, hned vedle hlavní brány. V katedrále najdete hrobky strohé gotiky i přezdobeného klasicismu. Je tu samozřejmě i kaple nejslavnějšího krále Christiana IV., jehož symbol C4 najdete v Dánsku téměř na každém rohu.

V Brigitině kapli je připraveno místo pro současnou královnu Margaret. Prozatím je místo sarkofágu barevná moderní abstrakce, na návrhu si však můžete prohlédnout, jak bude výsledek vypadat – na skleněné rakvi se podílí i čeští skláři.

Že katedrála je stále předmětem aktuálního zájmu, svědčí nejen nedávná renovace venkovních reliéfů, ale i kus moderního umění. Soutěž o nejlepší návrh nového ztvárnění Královské brány, dveří používaných pouze pro výjimečné účely, se konala teprve před pár lety, a výsledek je… velice současný. Interpretovat náboženské motivy na bráně lze jen s opravdu velkou fantazií, slabší povahy mohou všude po bráně vidět jen lebky a mít z toho noční můry. Ale komise určitě věděla, co dělá… alespoň se o bráně mluví.

9 hodin na Kodaň

Na současné hlavní město Kodaň nestačí jeden den, abyste mohli obejít vše, co byste chtěli. Ale je to dobré místo, pokud jste v Dánsku autobusem a řidiči musí někde vyklopit pasažéry a mít nařízenou devítihodinovou pauzu.

Když si trochu pospíšíte, dá se za těch 9 hodin stihnout hodně: Kodaň má tři královské zámky – na Christiansborgu můžete vyjít vysokou věž a rozhlédnout se. V Amalienborgu bydlí královská rodina, poznáte to podle vyvěšené vlajky, jestli jsou zrovna doma. Probíhá tam efektivní střídání stráží. Hodně vojáků je také kolem Rosenborgu, což je ale zapříčiněno jednak sousedním vojenským prostorem, a jednak střežením královského pokladu. Ve sklepení pod zámkem jsou totiž k vidění nejen korunovační klenoty, ale i předměty z jantaru, alabastru, archivní vína, prostě poklad nevyčíslitelné hodnoty.

Kdo si potrpí na kostely, v Kodani je mimojiné i jeden z nejvýznamnějších, Nejsvětější Panny Marie, který zvenčí nevypadá bůhví jak, zato vevnitř vás oslní klasicistní bělobou. Kousek za kostelem, vedle univerzity, je Kruhová věž, ze které je vidět do daleka. Věž má tu zvláštnost, že se nedopočítáte schodů – žádné totiž nemá. Její kamenná podlaha se točí do spirály. Podle legendy kdysi na věž vyjela carevna Kateřina v kočáře…

Kam ale rozhodně v Kodani musíte zavítat, to je „Nový přístav“ Nyhaven, který je však paradoxně nejstarší ve městě. Král Christian IV. viděl Amsterdam a tolik se mu líbil, že chtěl mít kus takového malebna i ve svém městě. Barevné vysoké domky, natěsnané kolem slepého ramene kanálu, jsou nyní plné luxusních restaurací, kdysi to však bylo nebezpečné doupě neřesti, kam král pracně lákal obyvatele – dokonce jim na tři roky odpustil daně, pokud zkusí bydlet v přístavu… (Když si jen vezmete, kolik dnes lidé platí za privilegium v přístavu bydlet…)

V Nyhavenu je řada plavebních společností, odkud vyrážejí obhlídkové loďky. A to je právě ta správná kodaňská povinnost. Z lodě totiž vidíte vše podstatné, co leží podél kanálů nebo vody vůbec. Nejdřív kanálem obeplujete Christiansborg, uvidíte starou budovu dnešní Burzy se slavnou Dračí věží, tedy věž spletená ze čtyř ocasů draků, a také výkřik moderní architektury – novou budovu Královské knihovny nazvanou Černý diamant. Podél vody je však takových moderních budov víc. Je tu nová divadelní hala, na jejímž molu si můžete dát kávu a odpočívat v křesílku. A také nová budova opery, která má údajně přes dvacet pater – a většinu pod úrovní vody. Zato má opera střechu, přesahující molo, ze které mohou odvážlivci skákat rovnou do vody. Lodí obeplujeme také vyřazenou ponorku a válečný křižník, který se nechvalně proslavil omylem odpálenou střelou do naštěstí prázdné čtvrti. Proplujeme i kolem Amalienborgu a jeho krásné zlacené kaple. Vrcholem plavby je výhled na symbol města – Malou mořskou vílu. Malá soška je neustále v obležení turistů, a tak i když ji z lodi uvidíte zezadu, alespoň ji vůbec uvidíte…

V Nyhavenu je také rodný dům Hanse Christiana Andersena, je však otázkou, který to je. Tištění průvodci tvrdí něco jiného než místní průvodce ze člunu, je to dosti matoucí. Buď je to ten červený dům, nebo naproti ten bílý… Sochu slavného rodáka však s určitostí najdete vedle radnice, jak povýšeně shlíží na zábavní park Tivoli, kam se chodí bavit plebs… Určitě by se toho v hlavním městě dalo obejít ještě spoustu, čas však tlačí…

Možná příští rok, s Kodaní je to jako s Paříží – jen jediná návštěva nestačí…