Kšeft v pražském Činoherním klubu je hra, která otvírá kontroverzní témata…

Foto: Činoherní klub

Co dát synovi k narozeninám? Prostitutku!

Jackovi je pětadvacet, ale kvůli lehké formě autismu není jako ostatní a mentálně je na úrovni šestnáctiletého. Jeho upjatí a starostliví rodiče mu proto zaplatí služby společnice Kitty. Co mělo být jen jednorázovou záležitostí, na kterou se rychle zapomene, se ale stane průlomovou událostí pro celou rodinu…

O téhle hře opravdu platí, že není dobré na ni vzít své rodiče. Ti by asi byli dost v rozpacích nad otevřeností některých otázek. A asi není ani pro někoho, kdo má postiženého doma a tahle hra mu jen připomene, s jakými problémy se potýká.

Pro ostatní je to ale fascinující podívaná. Nejen vyváženým mixem humoru a dramatu. Hra otvírá spoustu tabuizovaných témat, a sex postižených je jen jedním z nich. Dotýká se i pokrytectví „slušných rodin“ které by přece nikdy neklesly tak hluboko, aby si musely vydělávat tělem… A také setrvávání v nešťastném manželství jen ze slušnosti…

Foto: Činoherní klub

Kšeft patří k hrám, u kterých vás až mrazí. Přináší neskutečný zážitek, a určitě to není jen tím, že jste po dvouměsíční krizové pauze vyhladovělí po divadle. Výjimečné herecké výkony celé čtveřice představitelů vás naprosto vtáhnou do děje. Martin Finger coby uťápnutý otec, co si v rituálech nezadá se svým autistickým synem… Václav Šanda vystihl Jacka tak přesně, že vás na děkovačce překvapí, že je „jenom“ herec. Sandra Černodrinská jako Kitty/Julie nabourává představy o protřelých profesionálkách. A Lucie Žáčková coby představitelka matinky je od začátku spíš negativní postavou, aby vás až úplně poslední scénou dojala a nahlodala tím celý předchozí dojem…

Kšeft je hrou, kterou byste si neměli nechat ujít, pokud hledáte něco, co vás donutí i trošičku přemýšlet, aniž by to bolelo a museli se cítit psychicky vyždímaně.

Činoherní klub

Přeložila: Zuzana Ščerbová

Režie: Ondřej Sokol

Kostýmy: Katarína Hollá

Scéna: Adam Pitra

Hudba: Ivan Acher

Dramaturgie: Markéta Kočí Machačíková

Inspice: Jana Kohoutová

Premiéra 7. září 2019