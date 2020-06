Praha je sice velmi známé město, přesto toho o něm spoustu nevíme. Jeho tajemství a krásy odhaluje titul Davida Černému Nová tajemství Prahy.

Kniha Nová tajemství Prahy zve na procházku po dalších místech, která ukrývají neuvěřitelné příběhy. Titul je pokračováním úspěšné knihy 25 tajemství Prahy, kterou Grada vydala v roce 2018.

Autor, David Černý, má připraveny další dávku tajemství z Prahy. Na stránkách knihy zve v novince čtenáře do Juditiny věže, seznámí je se zapomenutým nádražím, povypráví o pohřební tramvaji. Jednou z výrazných postav netradičního průvodce je i úhoř Pepík, který má své sídlo v jedné z kašen. David Černý zve i na nejponurejší místo v Evropě, ale i do koupelny, kde byl zavražděn Jan Masaryk. Dá vědět, co jsou ďáblovy kameny, umístěné na Vyšehradě, můžete se ale i podívat, kde se nachází nejstarší pražská dopravní značka. Zajímavou částí knihy je třeba i ta, která vypráví o podolské cementárně, anebo ta, která přibližuje, jak by vypadalo předválečné metro. Na dalších stránkách najdete podskalskou řeč, včetně slovníčku. Zdařilou součástí jsou i pražské střípky, i když právě tahle mozaika by mohla být dvakrát tak dlouhá.

Kromě zajímavých textů, které přímo lákají k prozkoumávání příslušných lokalit, je kniha plná nádherných fotografií. Nejen nových od Davida Černého a dalších fotografů, ale také starších, dokumentárních. Celkově grafická podoba přispívá k výbornému provedení tohoto drobného titulu plného neuvěřitelných a čtivě sepsaných vyprávění.

Když se nechcete vydat v Praze po tradičních místech, nebo toužíte po jiném pohledu na tohle krásné velkoměsto, je kniha Nová tajemství Prahy skvělým průvodcem.

Ukázka z knihy

Novinář, historik a fotograf, David Černý, je skutečným milovníkem Prahy, což už dokázal ve dvou předchozích knihách: 25 tajemství Prahy a Nová tajemství Prahy. Kromě toho je tvůrcem projektu Miluju Prahu. Vystudovaný historik vytvořil novou knihu, která nadchne i ty, kteří velká města příliš v lásce nemají. Nová tajemství Prahy vydala Grada v roce 2019.