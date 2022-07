V Praze dne 2. 7. 2022 proběhlo focení a natáčení video medailonků dvanácti nejkrásnějších plnoštíhlých dívek z celé republiky, které se staly finalistkami soutěže Miss Plus Size modelky České republiky 2022. Titul Miss sympatie Plus Size modelky ČR 2022 získala Irena Šipková z Tachova! Získala celkem 2240 hlasů ve veřejném hlasování. Blahopřejeme.

Finalistky 3. ročníku soutěže Miss Plus Size modelky České republiky 2022

Finalistka č.1 – Klára Suchochlebová, Jablonec nad Nisou

Finalistka č. 2 – Irena Šipková, Tachov

Finalistka č. 3 – Anna Salounová, Vlachovo Březí

Finalistka č. 4 – Barbora Fakanová, Plzeň

Finalistka č. 5 – Nela Marková, Ústí nad Labem

Finalistka č. 6 – Kateřina Chlupáčová, Mladá Boleslav

Finalistka č. 7 – Lenka Hodačová, Ústí nad Labem

Finalistka č. 8 – Erika Umlaufová, Pelhřimov

Finalistka č. 9 – Andrea Somrová, Praha

Finalistka č. 10 – Monika Vorlíčková, Děčín

Finalistka č. 11 – Markéta Okafor, Kladno

Finalistka č. 12 – Veronika Husárová, Bílina

Vítězky budou zveřejněny v listopadu 2022.

Ve veřejném hlasování rozhodnou návštěvníci webových stránek o titulu Miss Plus Size modelky 2022 na www.plussizemodelky.cz/miss-finalistky2022.php



Partneři soutěže jsou:

Ubytování u Horsáků – www.skorosiceubytovani.cz – Věnuje pro vítězku ubytování pro 2 osoby na víkend v Jeseníkách. Útulné vybavení pokojů je doplněno nádhernou přírodou, čistým vzduchem a vodou. Cena je v celkové hodnotě 4000 Kč.



Tip Ticket – www.tipticket.cz – distribuční partner pražské kulturní scény věnuje pro 1-3. místo dvě vstupenky na muzikál v Praze. Ceny jsou v celkové hodnotě 6000 Kč.



Foto/video www.CreativeD.cz – Nafocení profesionálních fotografií a natočení a sestříhání a výroba video medailonku v hodnotě 5000 Kč každé finalistce.



Veronika Ondráčková vizážistka a stylistka – nalíčení všech finalistek soutěže. Reference na www.instagram.com/_veronikaondrackova_



Masérka Šárka Němcová věnuje vítězce soutěže masáž s lávovými kameny a teplou rašelinou na hodinu a půl v hodnotě 1200 Kč. www.kristalovamaserna.cz



Stylová restaurace U Houmra – Stylová restaurace U Houmra v Praze věnuje pro vítězku večeři pro 2 osoby. Cena je v hodnotě 1000 Kč. www.uhoumra.cz



Mediálními partnery soutěže jsou:

Be Fashion! Magazín – internetový časopis o módě www.befashionmagazin.cz



Magazín Světem módy – internetový časopis o módě www.svetemmody.cz



Magazín Styl ŽIVOTA. Když každá chvíle je jedinečná. Společenský magazín pro vaši dobrou náladu www.styl-zivota.cz



Magazín Be In! – buďte IN www.beinmagazin.cz

Ostatní partneři:

Kavárna Kafe na dřevo – Partnerem focení byla stylová kavárna Kafe na dřevo, která se nachází v zámeckém parku Pilská. Více na www.kafenadrevo.cz