Na plzeňské památky nemusíte v jen v létě. Také na advent si některé připravily i zajímavé akce. Máme pro vás přehled těch, na které se dá vydat.

„Kromě slavnostně vyzdobených interiérů na vás čekají tematické prohlídky, vyprávění o vánočních zvycích, betlémy či nejrůznější vánoční stromečky. Dozvíte se, jak vypadala štědrovečerní tabule a jaké dárky čekaly na zámecké pány nebo jejich služebnictvo pod stromečkem před více než sto lety,“ zve Markéta Slabová, mluvčí Národního památkového ústavu pro Plzeňský kraj.

Historické i současné papírové betlémy můžete obdivovat ve dnech 27. listopadu až 6. ledna 2023 na zámku Kozel. Výstavu v jízdárně doplní ukázky vánočních zvyků i přehlídka různých způsobů zdobení vánočních stromečků. Zajímavostí je, že po ukončení výstavy budou stromky vysazeny v zámeckém parku.

Advent na Bolevci. Foto: NPÚ

Staročeské Vánoce plné zvyků a tradic připravili na selském dvoře U Matoušů v Plzni-Bolevci, kde můžete obdivovat vánoční expozici v obytném stavení. Komentované prohlídky prozradí, kdo během adventu obcházel po vsi kromě Mikuláše, jak lidé předpovídali budoucnost a co dělávali vdavekchtivé dívky na svatého Ondřeje. Prohlídky se konají od 29. 11. až do 23. 12., vždy od úterý do pátku v 11:00 a 13:00.

Svátek svatého Mikuláše můžete spolu se svými dětmi oslavit na hradě Rabí. V sobotu 3. 12. mezi 11. až 16. hodinou tu pro ně budou připraveny soutěže a hry. Na hrad Rabí můžete dorazit i v sobotu 10. 12. Konají se tu podvečerní prohlídky, během nichž se dozvíte spoustu zajímavostí o adventních a vánočních zvycích a tradicích. Vánoční náladu podtrhne středověká hudba a koledy v podání plzeňské skupiny Gutta. Hrad bude otevřen od 15:45 do 19:30.

Zimní pohled na hrad Rábí. Foto: NPÚ

Jak slavila Vánoce hraběcí rodina a její poddaní na zámku Manětín před více než sto lety vám prozradí hraný vánoční příběh s názvem Koleda pro Štědrušku. Odehraje se v sobotu 17. 12. od 17:00 v zámecké oranžerii. Chybět nebudou ani vánoční tradice, koledy, pohádková atmosféra a vánoční cukroví.

Zimní pohled na Manětín. Foto: NPÚ

Tradiční vánoční koncerty v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech zazní ve dnech 16. a 18. 12. Těšit se můžete nejprve na vystoupení Michala Hrůzy a následně na soubor staré hudby Cavalla. Oba koncerty začínají v 18:00.

K vánočním svátkům neodmyslitelně patří pohádky. Promítání pohádky Tři oříšky pro Popelku si můžete užít přímo na hradě Švihov v sobotu 17. 12. 2022 od 15:00. Každou adventní sobotu (26. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12.) se tu budou konat i prohlídky hradu a výstavy Za tajemstvím Popelčina střevíčku. Vyrazit na Švihov můžete i mezi svátky 27. 12. do 30. 12. vždy od 10:00 do 14:00.

Vánoční prohlídky v Horšovském Týně si užijete od 26. do 31. 12. Výzdoba zámeckých interiérů připomene vývoj vánočních stromků, ozdob a betlémů. Chybět nebude ani nahlédnutí do voňavé zámecké kuchyně. Přijít můžete od 10:00 do 15:00 hodin.

Zimní Horšovský Týn. Foto: NPÚ

PŘEHLED AKCÍ

SHZ Horšovský Týn www.zamek-horsovskytyn.cz První adventní koncert 27. 11. 2022, 17:00

Smyčcové kvarteto YOLO zahraje skladby od legendární skupiny Queen v Erbovním sále zámku

Adventní prohlídky 18. 12. 2022

Prohlídky svátečně vyzdobeným zámkem vyvrcholí vpodvečer oživeným betlémem na nádvoří. Po celý den se na náměstí před zámkem bude konat vánoční jarmark.

Rozdávání Betlémského světla kostel Všech Svatých v Horšově 24. 12. 2022, 12:00 – 15:00

Vánoční prohlídky 26. – 31. 12. 2022, 10:00 – 15:00

Tematické prohlídky vyzdobenými zámeckými interiéry připomenou vývoj vánočních stromků, ozdob a betlémů, chybět nebude ani nahlédnutí do voňavé zámecké kuchyně

klášter Kladruby www.klaster-kladruby.cz Vánoční koncerty v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie

16. 12. 2022, 18:00 Michal Hrůza

18. 12. 2022, 18:00 soubor staré hudby Cavalla

Rozdávání Betlémského světla klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie 24. 12. 2022, 13:00 – 15:00

SZ Kozel www.zamek-kozel.cz Papírové betlémy a vánoční zvyky 27. 11. 2022 – 13. 1. 2023

Otevřeno: ve všední dny 10:00 – 15:30, víkendy + 27. 12. – 31. 12. 2022, 13:00 – 16:00

ve dnech 24. – 26. 12. 2022, 1. 1. 2023 výstava uzavřena

Výstavu historických i současných papírových betlémů v zámecké jízdárně doplní ukázky vánočních zvyků i přehlídka různých způsobů zdobení vánočních stromečků

Návrat ke kruhu 15. 12. 2022, 19:00

Meditativní slunovratová pouť zahradou zvuků, slov a rytmů, navzdory ničivým tónům současnosti. Vystoupí Ondřej Smeykal, Ivo Hucl a Pjér la Šé´z.

SZ Manětín www.zamek-manetin.cz Koleda pro Štědrušku 17. 12. 2022, 17:00

Hraný vánoční příběh s názvem Koleda pro Štědrušku ztvární, jak Vánoce slavila hraběcí rodina a její poddaní před více než sto lety. Chybět nebudou ani vánoční tradice, koledy, pohádková atmosféra a vánoční cukroví.

selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci www.usedlost-bolevec.cz

Staročeské Vánoce 29. 11. – 23. 12. 2022, vždy úterý až pátek, 11:00 a 13:00

Komentované prohlídky vánočně vyzdobeného obytného stavení mimo jiné prozradí, kdo během adventu obcházel po vsi kromě Mikuláše, jak lidé předpovídali budoucnost a co dělávali vdavekchtivé dívky na svatého Ondřeje.

SH Rabí www.hrad-rabi.cz Nebíčko a peklíčko na Rabí 3. 12. 2022, 11:00 -16:00

oslava svátku sv. Mikuláše se soutěžemi a hrami pro děti v hradním areálu

Vánoce na hradě Rabí

10. 12. 2022, začátky prohlídek 16:00, 16:20, 16:40, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10

Podvečerní prohlídky hradu prozradí spoustu zajímavostí o adventních a vánočních zvycích a tradicích. Vánoční náladu podtrhne středověká hudba a koledy v podání plzeňské skupiny Gutta. Hrad bude otevřen od 15:45 do 19:30.