Prázdniny jsou báječným obdobím, obzvlášť pro děti. Občas se ale i během letních měsíců plných plánů stane, že není takzvaně do čeho píchnout. Děti ale nudu nechtějí, proto je potřeba je zaujmout. Nejlépe kreativně. Zábavu a tvoření můžete mít stále u sebe. Vytvořte dětem kouzelnou kreativní krabici plnou nápadů a barvených různorodých pomůcek k letnímu tvoření.

Letní prázdniny voní po lese, moři, jahodách a zmrzlině. Dovolené, výlety, tábory a pobyty u babiček a dědů čekají na většinu dětí. Ale co když je občas i o prázdninách nuda? Tyto chvilky zná každý rodič, kdy nabízí několik variant zábavy, ale ani jedna není ta pravá. Zkuste letos ruční kreativní tvoření – i pomocí toho, co s dětmi kolem najdete v lese, u moře nebo třeba u babičky v šuplíku a dědově dílně. A co pak s tím? Korálky.cz vám dají pár tipů, jak zaměstnat nenechavé dětské ruce a fantazii.

Foto: Koralky.cz (Manumi.cz)

2 tipy pro předškoláky a mladší školáky

Malování na kamínky

Není nic jednoduššího, než chytit do ruky krásný hladký kamínek a začít tvořit. Už samotný tvar kamínku napoví, co na něj asi namalovat. Proto pátrání po tom pravém může být taky velká zábava. Možností, jak po té kamínek namalovat, je nekonečno. Základem je kamínek dobře očistit. Aby mistrovské dílo na kamínku vydrželo, doporučujeme na něj malovat barvami na akrylovém základě, které odolají větru dešti. A zvolit si můžete hned z několika technik malování podle toho, jaké použijete barvy a materiál k tvoření:

Akrylové markery, nebo-li lakové fixy – malujete na kamínky jako klasickým fixem, po použití nechejte barvu na kamínku zaschnout a hrot fixu propláchněte, aby v něm barva neztvrdla a vy jste ho mohli znovu použít.

nebo-li lakové fixy – malujete na kamínky jako klasickým fixem, po použití nechejte barvu na kamínku zaschnout a hrot fixu propláchněte, aby v něm barva neztvrdla a vy jste ho mohli znovu použít. Spreje – potřebujete kamínek přebarvit? Žádný problém, sprej to zařídí. Pak můžete malovat dál dle libosti.

– potřebujete kamínek přebarvit? Žádný problém, sprej to zařídí. Pak můžete malovat dál dle libosti. Akrylové barvy – používáme jako klasické barvy, použijte štětec, míchejte vlastní odstíny a malujte mandaly, krajiny, zvířata…cokoliv vás napadne.

– používáme jako klasické barvy, použijte štětec, míchejte vlastní odstíny a malujte mandaly, krajiny, zvířata…cokoliv vás napadne. Houbičky – vyzkoušejte, jakého efektu můžete docílit pouhým “ťupáním“ barev na kamínek, vezměte klasikou houbičku na nádobí, koupelnovou nebo i uměleckou tupovací.

– vyzkoušejte, jakého efektu můžete docílit pouhým “ťupáním“ barev na kamínek, vezměte klasikou houbičku na nádobí, koupelnovou nebo i uměleckou tupovací. Mramorovací barvy – s těmi se dá doslova kouzlit. Promíchejte jemně odstíny a vytvořte si kamínkový poklad různých barev. Dokreslit kamínek můžete třeba pomocí akrylových fixů.

– s těmi se dá doslova kouzlit. Promíchejte jemně odstíny a vytvořte si kamínkový poklad různých barev. Dokreslit kamínek můžete třeba pomocí akrylových fixů. Bezbarvý lak ve spreji – lak je nezbytnost na závěr tvoření, barvu na kamínku pěkně zafixuje a malovaný kamínek dlouho vydrží pěkný.

Hrátky s písmenkovými korálky

„Pokud máte doma předškoláka, který se seznamuje s abecedou, nebo prvňáka, který už písmena umí, mohly by vás zabavit písmenkové korálky. S nimi se dá vyhrát takovým způsobem, že děti ani netuší, že se při hře zároveň učí,“ komentuje tuto zábavnou a zároveň naučnou tvůrčí činnost Zuzana Dobšíčková, kreativní ředitelka Korálky.cz.

Nabídka variant písmenkových korálků je bohatá a můžete vybírat mezi těmi, které se víc budou líbit klukům např. v černobílé verzi, nebo holčičkám v té barevnější. Korálky najdete dřevěné, plastové, silikonové, hranaté či ve tvaru srdce a mnoho dalších. Písmenkové korálky pomohou s učením písmen i slabik a jejich navlékáním děti trénují jemnou motoriku a trpělivost při práci. Výběr šňůrek a bavlnek na navlékání je také velmi pestrý a každý může vybrat materiál k tvoření podle svého vkusu.

Foto: Koralky.cz (Manumi.cz)

Jak písmenkové korálky můžete s dětmi využít?

Abeceda – vysypejte pytlík korálků na stůl a poskládejte společně s dětmi abecedu – děti ji mohou pak samy navléknout na barevnou šňůrku, opět ji vysypat a znovu zkusit navléknout.

– vysypejte pytlík korálků na stůl a poskládejte společně s dětmi abecedu – děti ji mohou pak samy navléknout na barevnou šňůrku, opět ji vysypat a znovu zkusit navléknout. Slabiky – skládejte první jednoslabičná slova. Takové „au“ nebo „ne“ rozhodně zvládne každý malý šikula a ještě se u přehrávání situací, kdy se taková slova říkají, zřejmě také dost nasmějete.

– skládejte první jednoslabičná slova. Takové „au“ nebo „ne“ rozhodně zvládne každý malý šikula a ještě se u přehrávání situací, kdy se taková slova říkají, zřejmě také dost nasmějete. Jména a vzkazy – šikovnější děti, které už umí první slova, mohou navlékat jména na náramky nebo náhrdelníky. Buď ta svá, pro sourozence, rodinu nebo kamarády. Ti zdatnější mohou z písmenkových korálků dokonce napsat i navlečený vzkaz. Taková slova jako „mám tě rád“ si každý dojatá miminka ráda nechá na alespoň přes prázdniny na sobě. „Miluju moře“ zas bude připomínat letní dobrodružství po celý rok.

– šikovnější děti, které už umí první slova, mohou navlékat jména na náramky nebo náhrdelníky. Buď ta svá, pro sourozence, rodinu nebo kamarády. Ti zdatnější mohou z písmenkových korálků dokonce napsat i navlečený vzkaz. Taková slova jako „mám tě rád“ si každý dojatá miminka ráda nechá na alespoň přes prázdniny na sobě. „Miluju moře“ zas bude připomínat letní dobrodružství po celý rok. Slovní fotbal na šňůrce – kdo si hraje nezlobí, říká se. Hrajte na šňůrce i slovní fotbal. Schválně, jak dlouhého písmenkového hada dokážete navléknout a dokážete pak znovu všechna vytvořená slova přečíst?

Z písmenkových korálků můžete navlékat náramky, náhrdelníky, tvořit přívěsky na klíče, na školní batohy nebo si je třeba lepit do rámů a tvořit vlastní umělecká díla, kombinovat s dalšími korálky… fantazii se meze nekladou.

2 tipy na tvoření pro školkové děti

Poznáváme barvy s duhovou housenkou

Co si tak s nejmenšími o prázdninách občas zopakovat barvy? Koukejte kolem sebe, kolik jich najdete. Barevnou housenku můžete mít ale rovnou na stole. Když bude venku pršet, barvy duhy vám rozsvítí den. Na papír nakreslete housenku – její tělíčko se skládá z koleček nakreslených vedle sebe. Dlouhá může být dle libosti a počtu barevných pastelek nebo fixů, které máte k dispozici. Každé kolečko vybarvěte jinou barvou. Na stůl nebo do misky vedle vysypejte pytlík barevných bambulek. Bambulky můžete skládat podle barev do příslušných koleček a pak je sfouknout a nechat na později. Nebo si housenku rovnou pěkně ozdobte, barvené kuličky na housenku nalepte.

Foto: Koralky.cz (Manumi.cz)

Jaký potřebujete na housenku materiál:

Tvrdý papír

Černou fixu

Pastelky nebo barevné fixy

Sáček pestrobarevných filcových kuliček

Lepidlo

Legrační šneček ze šišky

Příroda je zdrojem nekonečného materiálu k tvoření. Klacky, lístečky, kamínky, prázdné ulity…a co pak takové šišky? Z ní si můžete vyrobit například legračního hlemýždě, kterého mohou děti nechat babičce na památku, až odjedou z prázdnin zase domů. Jak nato? Najděte šišku a pár krátkých tenkých klacíků. Z kusu kartonu vystřihněte hlavičku, na kterou můžete namalovat černou fixou šnečkovi legrační obličej a místo očí malovaných nalepit oči pohyblivé. K hlavičce přilepte tenké klacíky jako růžky, na jejichž konec můžete nalepit barevné bambulky. Hlavičku pak přilepte k šišce, která bude tvořit jeho ulitu. I tu můžete nabarvit dle libosti, nebo ji nechat přírodní.

Foto: Koralky.cz (Manumi.cz)

Jaký potřebujete na legračního šnečka materiál?

Šišku a dva malé tenké klacíky

Kousek kartonové krabice

Nůžky

Barevné bambulky

Lepidlo

Nalepovací pohyblivá očička

Černý popisovač

Zdroj: Korálky (Manumi)