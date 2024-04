Divadlo Hybernia zve na úsměvnou hudební komedii ze života – tedy ze života muže. Otec v šestinedělí. Rodičovství je zásadní životní etapa, o tom není pochyb. Od seznámení, přes první rande až k společnému bydlení a těhotenskému testu… co takhle ale poslechnout si, jak tyhle zážitky vidí a prožívá muž?

Roman Vojtek. Foto: Divadlo Hybernia

Tahle hra je one-man show pro herce a zpěváka Romana Vojtka. Je jasné, že celé dvě hodiny nesleze z jeviště. I když premisa byla známá, netušila jsem, jak to celé bude pojaté. Vůbec by mě ale nenapadlo, že jdeme na prezentaci, jakýsi TED talk o tom, jak zvládnout rodičovství z mužského pohledu. Hlavní hrdina se ale do popisování své životní cesty tak vžije, že tu před námi ožívají celé scénky, včetně všech jejich protagonistů: idiotského šéfa, kámošů z hokeje, valašské maminky i sestřičky na předporodním kurzu. Ty všechny hraje Roman Vojtek a každý z nich je výrazný a jedinečný, že si je nepletete a úplně je vidíte před sebou.

A jelikož je to „jen“ prezentace, na scéně je pouze několik přepravních boxů, které však nejen obsahují všechny potřebné rekvizity, ale jejich přesouváním, přeskládáním a variabilitou se stávají lehátkem u doktora, autem nebo přebalovacím pultem. (Miminko i partnerku si musíte domyslet.) Představivost je pro návštěvu téhle komedie naprosto zásadní…

Mužský tvůrčí tým dal hlavy dohromady a vznikla z toho hra plná humoru, bláznivých momentů i dojemných chvilek. Patří k těm, kde sedět v první řadě je jen na vlastní nebezpečí. Hlavní – a jediný – hrdina také často komunikuje s publikem, a zpívá. Nemusíte být úplně fanouškem Romana Vojtka, ale je dobré být psychicky připravený na to, že zvládne zazpívat i ženské party a nebojí se to dokázat.

Roman Vojtek. Foto: Divadlo Hybernia

Mladší publikum možná kroutilo hlavou nad bizarní představou staromódních sms coby komunikačního prostředku, my ostatní jsme přijali, že autor i představitel k nejmladším nepatří a že to tak prostě bývalo a všichni chápou nadsázku.

Celým představením se vlastně nadsázka táhla jako červená nit, spolu s vyloženě chlapským zaměřením na sport. Všechny možné sportovní narážky a metafory patřily k věcem, které zaručeně rozesmály. Hra byla nejen plná scének ze života, v kterých se mnozí poznali. Ale nabídla i skvělou příležitost pro Romana Vojtka ukázat svou všestrannost – hereckou, pěveckou a dokonce i taneční…

Divadlo Hybernia

Autor: Otakar Faifr

Režie: Petr Svojtka

Dramaturgie: Jiří Janků

Scéna a kostýmy: Jitka Nejedlá

Pohybová spolupráce: Martin Pacek

Autor projekcí: Michal Novák

Délka představení: 2 hodiny včetně přestávky