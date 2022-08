Prázdninových romancí není nikdy dostatek, a když se navíc přenesete alespoň na stránkách knihy do romantické Florencie, máte postaráno o příjemně strávený čas.

Carlotta žije v německém Marburku a prací v kavárně jen splácí dluhy za školné. Její život se zrovna neubírá směrem, jakým by si přála. Až nečekané dědictví ve formě bytu ve Florencii jí dá nový směr. Může využít svou italštinu po babičce, nadšení pro krásnou architekturu a výtvarný talent ve městě, kudy kráčely kulturní dějiny…

Starobylé město má tu moc, že Carli naprosto učaruje. Co kdyby tu zůstala déle než jen plánovaný týden? Všední starosti nechala v Německu a tady žije život docela jiný, plný slunce a naděje. A všechno jí vychází – najde si novou práci v kavárně, nové přátele, má kde bydlet, spřádá plány, co se zděděnými prostory. A najde si i čas na pátrání v minulosti tajemného starého pána, který ji nemovitost odkázal. Bude tam určitě nějaká nešťastná láska, na to vsadím boty…

Půvabný letní příběh má jistě přidanou hodnotu pro ty, kteří už někdy ve Florencii byli a na stránkách knihy si můžou přivolat vzpomínky. Ti ostatní začnou brzy litovat, že město minuli, a plánovat příští letní dovolenou. Anebo si jen spolu s Carli užívat chaotického hemžení turistů, znamenité italské kuchyně, historie na každém kroku…

A když Carli potká protivného náfuku, který se později ukáže jako vážný zájemce o pronájem její nemovitosti, nemusíte být Sherlock Holmes, aby vám došlo, jak to s nimi asi dopadne.

Nečekala jsem, že se mi lehké oddechové čtení z města, kde jsem nikdy nebyla, bude tak líbit. Možná je to tou letní náladou, možná nejistou hrdinkou, se kterou leckterá čtenářka dokáže souznít. Nakonec je knížka nejen příběhem o Florencii, létě a lásce, ale také o odvaze čelit svým strachům.

Originál: Leben leuchtet Sonnengelb, 2021, překlad: Kateřina Prešlová, vydal: Cosmopolis, 2022, 427 stran