Připravte si typické staročeské pokrmy na sváteční voňavý stůl. Máme pro vás recept na mazanec, velikonoční nádivku i polévku šmigrustovku.

Velikonoční nádivka

Velikonoční nádivka má řadu různých názvů: hlavička, velikonoční buchta, sekanice, sekanina, nebo velikonoční svítek. Tradiční sváteční pokrm a zároveň jedna z nejoblíbenějších příloh, která se během Velikonoc připravuje po celém světě v řadě variant. Podle tradice se podává na Bílou sobotu, kdy končí půst. Staročeská varianta zahrnuje kopřivy, vláčné těsto a zlatavou křupavou kůrku.

Doba přípravy: 60 minut

Obtížnost: *

6–8 porcí

Ingredience:

10 ks den starých rohlíků

300 g vařeného uzeného masa

6 vajec

150 ml mléka

3 hrsti mladých kopřiv/ petrželky, pokud nemáte kopřivy

50 g másla

slunečnicový olej na vymazání pekáčku

špetka muškátového oříšku

sůl

čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Troubu předehřejte na 180 °C.

2. Rohlíky a vařené uzené maso nakrájejte na kostičky a dejte je do větší mísy.

3. Oddělte žloutky od bílků a společně s pokrájenými kopřivovými listy, mlékem

a rozpuštěným máslem přidejte do připravené směsi a promíchejte.

4. Bílky vyšlehejte do pevného sněhu a opatrně vmíchejte k ostatním surovinám.

5. Směs ochuťte špetkou muškátového oříšku, čerstvým pepřem a solí a přelijte do pekáčku vymazaného slunečnicovým olejem.

6. Nechte péct zhruba 40 minut, dokud nebude nádivka pevná a upečená dozlatova.

Velikonoční polévka šmigrustovka

Neobvyklá polévka dostala název od slova šmigrust, jak se v některých částech Moravy říká Velikonocům. Podle mnohých do ní patří to, co vykoledujete, na talíři hraje všemi barvami a prý dokáže zázraky, pokud máte z koledy podrážděný žaludek. Veselé Velikonoce, úspěšnou koledu

a dobrou chuť!

Doba přípravy: 90 minut

Obtížnost: **

4 porce

Ingredience:

1 větší cibule

300 g uzeného masa

1 pikantní klobása

1 žloutek

4 vejce uvařená natvrdo

2 lžíce hladké mouky

1 lžička sladké mleté papriky

strouhaný křen

1 l vody

pažitka

sůl

pepř

Postup:

1. V 1 litru vodu uvařte uzené maso a klobásu s oloupanou cibulí.

2. Vyjměte maso a klobásu a nakrájejte je na kostičky. Rozdělte je do čtyř talířů a do každého přidejte rozpůlené uvařené vejce.

3. Vývar proceďte a následně přiveďte k varu. Postupně do něj zašlehejte smetanu promíchanou s moukou a mletou paprikou.

4. Odstavte, přidejte žloutek a ochuťte solí a pepřem.

5. Nachystaný vývar rozdělte do talířů a dozdobte strouhaným křenem a pažitkou.

Mazanec s jogurtem

Věděli jste, že velikonoční mazanec nebo také velikonoční bochník, oblíbené sváteční pečivo ze sladkého kynutého těsta, patří mezi nejstarší druhy českého obřadního pečiva? Stejně jako nádivka se tradičně připravuje na Bílou sobotu, kdy končí půst. S láskou, mandlemi a rozinkami pečený, jogurtem zjemněný kynutý bochánek nesmí chybět na sváteční tabuli ani letos!

Doba přípravy: 90 minut + 150 minut kynutí

Obtížnost: ***

1 ks

Ingredience:

250 g hladké mouky

250 g polohrubé mouky

120 g cukru krupice

120 g másla

30 g droždí

4 žloutky

250 ml mléka

50 g bílého jogurtu

1 vejce na potření

citronová kůra

50 g rozinek namočených alespoň na 15 minut v horké vodě

50 g mandlových lupínků

špetka soli

Postup:

1. Smíchejte prosetou hladkou a polohrubou mouky bez jedné lžíce hladké mouky

a udělejte do jejich směsi důlek. Do něj vlijte mléko a rozdrobte droždí. Poté zasypte zbylou lžící mouky a nechte na teplém místě vzejít (cca 30 minut).

2. Poté přidejte cukr, jogurt, žloutky, máslo, citronovou kůru a sůl a vypracujte vláčné těsto.

3. Přisypte rozinky, opět důkladně prohněťte a nechte kynout na teplém místě alespoň 2 hodiny.

4. Předehřejte troubu na 200 °C.

5. Z těsta vypracujte pevný bochánek, položte ho na plech s pečicím papírem, pomašlujte rozšlehaným vejcem a nechte ještě 10 minut odpočívat.

6. Vršek nařízněte do kříže, ještě jednou potřete vejcem a posypte mandlovými lupínky.

7. Dejte péct do trouby, kterou po 10 minutách stáhněte na 160 °C. Pečte dozlatova zhruba 45 minut.

8. Před nakrojením mazanec nechte vychladnout a poprašte ho moučkovým cukrem.

Foto a recepty: Akademiekvality.cz