Režisér Filip Renč představuje první ukázku s Klárou Issovou v komedii Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, která vznikla podle scénáře Haliny Pawlowské. Film se natáčel v Praze, Kladně a na Slovensku.

„Když jsem dostala nabídku od producentů na zfilmování mé starší knihy Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, potěšilo mě to. Jsem ale sama také už starší a něco vidím v úplně jiném světle. A tak hlavní hrdinka Olga vypráví nový příběh v knížce Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Scénář k filmu tak vychází hned ze dvou mých knih,“ vysvětlila autorka.

Divoká česká komedie

Klára Issová předvedla už ve filmu Všechno nebo nic, že jí komediální role sedí. V komedii Zoufalé ženy dělají zoufalé věci ztvárnila životní příběh (ne)obyčejné ženy Olgy. „Klára je srdečná, jemná, inteligentní. A legrační. A to je nedůležitější, když se točí komedie. Neměla jsem konkrétní představu, kolik má hrdinka vážit, jak velká má mít ňadra a zadek. Věděla jsem ale jistě, že představitelka postavy, kterou jsem si vymyslela, musí mít smysl pro humor a oči, které berou za srdce. A to všechno Klára má,“ pochvaluje si Halina Pawlowská.

„Pro mě to byla jízda. Moc jsem se na natáčení těšila, ale zároveň jsem měla i tak trochu trému, protože tenhle scénář a role Olinky pro mě byla výzva. Krásné ale je, že ta role je proměnlivá, protože mapuje celý Olinčin život. Scénář ukazuje její životní karamboly s nadhledem a jemným humorem. I když jsem se na roli připravovala a domýšlela si ji, stejně jsem nevěděla, jaké to bude, až padne první klapka. Když se pak ale natáčení rozjelo, uklidnila jsem se. Věděla jsem, že důležité je si to taky užít, což jsme si s Filipem Renčem řekli hned při první schůzce. A to se podařilo,“ dodala Klára Issová.

Mají šanci velké plány a fantazie?

Olga není jednoduchá a má se svým milostným životem velké plány díky své přebujelé fantazii. Z malého městečka míří do velkoměsta. Dlouho prodává v prodejně s dámským prádlem, až vstoupí ten první a pravý! Olga je nadšená do okamžiku, než ho přistihne při nevěře.

Protože studuje psychologii, má svou situaci teoreticky zvládnutou. Praxe je ale jiná. Olga hledá báječný vztah a čeká ji hodně omylů. Potká se s vyhlášeným děvkařem a ten ji odveze do karpatských hor. Jindy se zase málem utopí v kanoi před očima toho mladíčka… Zjistí, že ten kluk, který jí poprvé viděl nahou, není až takový kretén… Anebo když pochopí, že její syn už není dítě…

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci je komedie, ze které vyplývá, že i když je vám hrozně, i když jste k smíchu, nikdy to prostě nesmíte vzdát!

„Natáčení excentrické komedie podle excentrické autorky s excentrickou Klárkou Issovou v hlavní roli, nás bavilo. Film je barevný, zvukový, je doplněn i o hudební složku. Bude crazy napínavý, dobrodružný, mystický, dramatický, akční, světový! Naše single ladies, nespokojené rozvedené ženy, matky, milé tchyně, babičky se smyslem pro humor, tety, sestry i zhrzené milenky, to bude film pro vás! 18. ledna se na vás těšíme v kině! Komedie Zoufalé ženy dělají zoufalé věci nebude zoufalý film, ale sranda! A to je vážná věc, lidi,“ sdělil Filip Renč.

Kromě Kláry Issové se ve filmu objeví i další čeští a slovenští herci jako Lenka Vlasákoví, Jiří Dvořák, Zdena Procházková, Pavel Kříž, Martin Kraus, Petr Vacek, Matouš Ruml, Aneta Krejčíková, Václav Vašák, Alice Bendová nebo třeba Roman Mrázik.

Zdroj: Bioscop