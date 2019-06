Více jak před dvěma lety měl v českých kinech premiéru rodinný film Psí poslání, o věrném zlatém retrieverovi jménem Bailey, jehož duše se po smrti postupně přenesla do těl dalších několika psů. Celá tahle reinkarnace měla smysl v podobě věrné služby svým dalším páníčkům či dokonce záchraně jejich životů, ale na konci byl ještě odhalen její hlubší význam.

Nyní se tvůrci k látce, která se dá opakovat v podstatě pořád, vrátili. Začátek „dvojky“ zachycuje stárnoucího Baileyho (ano, jeho duše se na konci jedničky vrátila do původního těla), který žije na farmě v Michiganu se stárnoucími manželi Ethanem a Hannah (Dennis Quaid, Marg Helgenberger). Poté, co jejich syn zahynul na motorce, u nich bydlí snacha Gloria s malou dcerkou CJ. Gloria je však na mateřství příliš mladá a více jak o dceru se stará sama o sebe. Po hádce s tchánem a tchýni je opouští a k jejich žalu sebou bere i CJ. Usazuje se v Chicagu a s rodinou svého muže přeruší všechny styky.

Bailey mezitím na farmě umírá stářím, ale je to něco, co už dobře zná. Ví, že už ho zakrátko nebude nic bolet a že se zase objeví v těle jiného štěňátka. A také ví, že zatímco absolvuje nezbytné hrátky se svými „brášky“ a devastování nového obydlí, čeká na něj důležitější poslání. Musí se vydat do města za CJ a chránit ji. To je totiž úkol, který mu ještě jako Baileymu svěřil Ethan. Jen netuší, že k jeho vytoužené misi bude muset překonat řadu překážek a jeden psí život na šťastný konec stačit nebude…

Předchozí snímek měl v době uvedení do kin smůlu v podobě „skandálního videa“ z natáčení, které proniklo na veřejnost. Byl na něm zachycen jeden ze psích hrdinů, jak se při natáčení krátce potopil do vody v jakési nádrži. Údajně měl při tom umřít… Co na tom, že tvůrci v čele s cvičiteli psa tuhle informaci dementovali a dodávali, že pes je na podobné akce cvičený. Co na to, že ani z videa nebyla smrt „psího herce“ patrná. Poněkud jednodušší diváci (patrně z řad tzv. sluníčkářů) se ihned rozhodli film bojkotovat a dát mu úmyslně nejnižší hodnocení („odpad“ na ČSFD). V komentářích k filmu pak byly k nalezení výplody typu „Jak se ti to může líbit, když při tom umřel pes?“.

Nicméně jednička byla nakonec u našich diváků celkem úspěšná a dosáhla na ČSFD krásného hodnocení 81 %. Na IMDb.com už to tak slavné nebylo – tam se hodnocení zastavilo na 7,1 z 10. Jak je vidět, v zámoří jsou všechny možné hysterie pramenící ze „spravedlivého rozhořčení“ silnější. Možná i proto se tvůrci tentokrát rozhodli, že se „nebudou pouštět do žádných větších akcí“ a zaměřili se především na snahu dostat z diváka co nejvíce slz a emocí (a že to fungovalo, když jsem se v kinosále rozhlédl kolem sebe). V jedničce záběry smutných psích výrazů většinou vystřídala nějaká odlehčující scéna. Tady se o to vtipným Baileyho komentářem (opět skvěle namluvený Matějem Hádkem; v originále všestranný Josh Gad) tvůrci snaží také, ale už to nemá takovou sílu. Nějaké akčnější scény, nepočítám-li splašeného koně a krátkou „honičku“ v autech, v podstatě zmizely.

Je tu víc pláče, více smutných psích očí, dojde dokonce i na rakovinu a rodinné vypjaté scény mezi CJ a její sebestřednou matkou alkoholičkou. Právě ty mě na několika místech přišly až zbytečně vypjaté, navíc je dětský divák možná ani nepochopí. Předchozí příběh se posouval od padesátých až do osmdesátých let. Ve dvojce není časové určení tak jasné. Hned v úvodu vidíme mobil, takže jsme minimálně v devadesátých letech. Také si lze všimnout, že některé postavy – především dospělá CJ a její přítel z dětství – nijak výrazně nestárnou. Přičemž Baileyho duše mezitím stačila projít dalšími dvěma psími životy, což by mělo celkově dát minimálně dvacet let.

Ve filmu se postupně vystřídají celkem čtyři psí hrdinové (není to spoiler, jsou na všech plakátech), přičemž každý je samozřejmě jiný, čemuž se trochu podřizuje i momentální ladění snímku. Baileyho duše se usadí v těle fenky beagla Molly, která vyrůstá s jedenáctiletou CJ, poté ve velkém šedém chlupáčovi, žijící s černošským pumpařem kdesi na venkově (jmenuje se prostě Velký pes) a nakonec v Maxovi, což je yorkshirský teriér, který čeká na nového majitele v New Yorku.

Po švédském režisérovi Lasse Hallströmovi převzala štafetu Američanka Gail Mancuso, zkušená režisérka televizních seriálů. Na svém kontě jich má úctyhodný počet, jmenujme třeba Roseanne, Přátelé (možná i právě proto jsou v jedné scéně vidět na obrazovce), Deník zasloužilé matky nebo Taková moderní rodinka. Se žánrem pro celou rodinu má tedy bohaté zkušenosti.

Předlohou jejího snímku se opět stala kniha humoristy Williama Bruce Camerona. Ten dostal stejně jako hlavní postava Ethan svého prvního pejska v osmi letech a také věřil tomu, že se po letech k němu jeho čtyřnohý kamarád vrátil v jiné podobě. Jednička byla natočena podle stejnojmenné knihy, dvojka našla předlohu v knize Psí cesta (snímek se také v originále jmenuje A Dog’s Journey). Cameron už mezitím vydal další román (Psí domov), takže se možná dočkáme i trojky.

Co se týče „dvounohých herců“, tak se opět setkáme s Dennisem Quaidem. Po Peggy Lipton, která zemřela na rakovinu, převzala part jeho manželky Hannah herečka Marg Helgenberger, známá především jako Catherine ze seriálu Kriminálka Las Vegas. Roli „nejhorší matky“ na světě si zahrála jednatřicetiletá rodačka z New Yorku Betty Gilpin, u nás patrně nejznámější z komediálně-sportovního seriálu GLOW. Největší herecký part tentokrát leží na sympatické britské herečce Kathryn Prescott, která si zahrála dospělou CJ a v podstatě dvě třetiny filmu táhne kromě psích hrdinů sama. Naši diváci ji možná budou znát ze seriálu Skins, kde si zahrála se svou sestrou-dvojčetem Megan.

Psí poslání 2 sice nakonec moc veselý film není, ale je jasné, že si ho nejeden milovník psů nenechá ujít a nebude zklamán. Jinak je tenhle snímek určen především pro diváky, kteří se chtějí dojímat nad všemi těmi roztomilými pejsky, kteří jsou za všech okolností odhodlaní stát při svých pánech a chránit jejich „smečku“. Duše Baileyho glosuje dění svým jednoduchým, ničím nezatíženým a blahosklonným náhledem. Ono to ale v tom dnešním světě plném často zbytečných a malicherných svárů občas není od věci. Pokud patříte k výše zmíněným skupinám, budete nakonec z kina odcházet možná chudší o pár kapesníčků, ale bohatší o příjemně strávené dvě hodiny v podobě laskavého pohlazení.

A Dog’s Journey

USA 2019

Česká premiéra: 6. 6. 2019

Režie: Gail Mancuso

Hrají: Dennis Quaid, Marg Helgenberger, Betty Gilpin, Kathryn Prescott, Josh Gad, Abby Ryder Fortson, Jake Manley, Ian Chen, Daniela Barbosa, Jeff Roop, Johnny Galecki a další

Délka: 108 minut

Mluveno česky (dabing)

Oficiální česká stránka filmu: http://www.vertical-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-314822