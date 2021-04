Meditativní, laskavá a nápaditá kniha úvah o smyslu odpočinku v životě od švédského pastora Tomase Sjödina dostala název Síla nicnedělání – Co se děje když odpočíváme. Tři výtisky této knihy nabízíme v nové soutěži.

Tomas Sjödin je švédský pastor a autor řady knih. Spolupracuje také s televizí a filmem, jeho texty se objevují v novinách a časopisech.

Soutěž končí 13. května 2021.

Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Portál.

ANOTACE

Stává se vám, že si za žádnou cenu nedokážete vybavit nějaké slovo, jméno nebo údaj? Chvíli si lámete hlavu, ale pak vzdychnete a snažení vzdáte. A v tu chvíli si vzpomenete! To se právě ve vašem životě projevila síla nicnedělání…

V dnešní době se více než kdy jindy nabízí znovu objevit prastarý, ověřený životní rytmus a zařadit například do týdne naplněného usilovnou prací den odpočinku. Kniha švédského faráře Tomase Sjödina pojednává o zapomenuté důležitosti nicnedělání a radí nám, jak najít účinný kompromis mezi potřebou odpočinku a potřebou kontaktu s jinými lidmi. Odpočinek se v dnešní zrychlené době stal něčím, co rádi odsouváme až na poslední místo v nabitém programu, a považujeme jej spíše za „dobití baterek“ než za nepominutelnou součást života.

Autor v krátkých textech uvažuje o tom, co by se stalo, kdybychom odpočinek dali na první místo a všechny ostatní aktivity odvíjeli od tohoto postoje. Píše o tom, jak se stáhnout do ústraní, ale neizolovat se, co se přesně děje v mozku, když odpočíváme, jak nabrat dech, jak se „odpíchnout“ od volného dne, o hodnotovém systému odpočinku, jak si uchránit právo na to být unavený, jak se vyrovnat s potřebou odpočinku v konfrontaci s pocitem vlastní nedostatečnosti, jak se rozvíjet během odpočinku a co jsou „nepřátelé odpočinku“.

Meditativní, laskavá a nápaditá kniha úvah o smyslu odpočinku v životě.

Vydává Portál, 2021, 152 str., brožovaná.

