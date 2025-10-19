Energie přes den, rušivý vliv večer. Jak modré světlo ovlivňuje naše zdraví
Digitální zařízení se stala nedílnou součástí našeho života – od mobilních telefonů a tabletů přes počítače až po LED osvětlení. Všechna tato zařízení vydávají tzv. modré světlo, které má dvojí tvář. Přes den nás dokáže povzbudit a dodat energii, ale po setmění může výrazně narušit spánek i celkovou pohodu.
Modré světlo: spojence dne, nepřítel noci
Během dne má modré světlo pozitivní vliv na naši bdělost a výkonnost. Aktivuje receptory v oku, které stimulují mozek, zrychlují reakce a zlepšují koncentraci. Výzkumy potvrzují, že přiměřené denní vystavení tomuto světlu zlepšuje pracovní paměť i schopnost zpracovávat informace – dokonce i tehdy, když jsme lehce nevyspalí.
Zároveň se prokázalo, že modré světlo přispívá k větší pozornosti a pocitu energie. Jenže večer se jeho účinky obrací proti nám.
Když se stmívá, tělo potřebuje klid
Jakmile se venku začne šeřit, epifýza v mozku začíná produkovat melatonin – hormon spánku, který dává tělu signál, že je čas na odpočinek. Modré světlo však tento proces narušuje, protože je pro naše vnitřní hodiny mimořádně rušivé.
Evropské studie ukazují, že už dvouhodinové večerní působení modrého světla může hladinu melatoninu výrazně snížit.
„Dlouhodobé vystavení modrému světlu může přispívat k rozvoji digitální únavy očí a podle některých studií i k riziku poškození sítnice. Proto je důležitá prevence a péče o oči především tehdy, když je vaší pracovní náplní sledování obrazovek,“ zmiňuje MUDr. Valér Vojník, oční chirurg a oftalmolog z Očního centra Poděbrady.
Prevence a podpora zraku
O zrak bychom se měli starat stejně pravidelně jako o zuby či pokožku. Základem jsou preventivní prohlídky u očního lékaře – hrazené ze zdravotního pojištění. Zahrnují měření dioptrií, zorného pole, nitroočního tlaku i další vyšetření podle potřeby.
Na zdraví očí myslí také zdravotní pojišťovny. Například OZP přispívá až 10 000 Kč na dioptrické brýle, kontaktní čočky i obruby díky kreditům v aplikaci VITAKARTA.
„Jsme si vědomi toho, že u očních lékařů bývá přetlak. Proto našim pojištěncům poskytujeme Asistenční službu OZP a pomáháme jim najít vhodného lékaře a objednat se k němu. Můžou se na nás obrátit prostřednictvím aplikace VITAKARTA, telefonicky nebo e-mailem. V roce 2024 toho využilo více než 700 našich klientů, kterým jsme pomáhali najít očního lékaře,“ popisuje MUDr. Jana Ježková, vedoucí Asistenční služby zdravotní pojišťovny OZP.
Jak chránit zrak a dopřát si klidný spánek
Večerní sledování obrazovek posouvá náš biologický rytmus, zpožďuje usínání a zhoršuje kvalitu spánku. Přitom stačí několik jednoduchých návyků, které naše oči i spánek ochrání.
„Vyhýbejte se modrému světlu ideálně asi 90 minut před spaním. Podle možností aktivujte tzv. night mode nebo použijte filtrační brýle s teplým tónem. Dbejte také na pravidelné odstupování – každých 20 minut se podívejte 20 sekund na objekt vzdálený zhruba 20 stop, to je asi 6 metrů, tzv. pravidlo 20-20-20. Pomůžete tak předejít únavě očí. A přizpůsobte večernímu času jas a tón obrazovky. Tmavý režim nebo integrované filtry mohou výrazně snížit vizuální zátěž a podpořit kvalitnější usínání,“ vyjmenovává MUDr. Valér Vojník z Očního centra Poděbrady.
Tzv. pravidlo 20-20-20 doporučuje i Americká akademie oftalmologie jako účinnou ochranu před digitální únavou očí a syndromem suchého oka. Noční režimy a speciální brýle pak snižují potlačení melatoninu, a tím podporují zdravější spánek.
Modré světlo a další zdravotní rizika
Některé studie naznačují, že dlouhodobé noční vystavování modrému světlu by mohlo být spojeno se zvýšeným rizikem hormonálně závislých druhů rakoviny, například prsu či prostaty. Rizikovou skupinou mohou být i lidé pracující v nočních směnách pod umělým osvětlením.
Pokud se takové práci nemůžete vyhnout, volte světlo s co nejmenším podílem modré složky, zajistěte si v noci úplnou tmu při spánku a přes den se snažte vystavovat přirozenému dennímu světlu co nejvíce.