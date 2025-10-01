Školy a školky se musí připravit nejen na růst počtu dětí, ale i na pokles žáků
Populační nárůst mladé generace se od roku 2023 zastavil. Dětí se rodí málo, a to se v budoucnu odrazí na počtu žáků ve školách. Proto je potřeba s tím počítat už nyní.
Podle dat Českého statistického úřadu dětská složka populace osob do 15 let věku rostla nepřetržitě od roku 2008 a svůj vrchol zaznamenala v roce 2022. Od roku 2023 až do roku 2039 se dá naopak podle odhadovaných dat očekávat její pokles.
Právě tato data a odhady by měly být stěžejní při plánování školních kapacit, protože v tuto chvíli se dá ještě předpokládat, že dětí bude do škol chodit stále více, ale během několika málo let se postupně do školek a později i do škol bude hlásit stále méně dětí.
Modulární školy a školky jako chytré řešení pro školství budoucnosti
Na měnící se počty dětí ve školkách a školách je potřeba reagovat flexibilně. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se přizpůsobit těmto demografickým změnám, je využití modulárních staveb.
Modulární školky a školy, též vyhledávané jako kontejnerové, umožňují nejen rychlou a cenově dostupnou výstavbu, ale hlavně variabilitu. Školské objekty postavené z modulů je možné kdykoli rozšířit nebo naopak zmenšit, případně celé přesunout na jiné místo podle aktuálních potřeb obce nebo regionu. Díky tomu se zbytečně neinvestuje do trvale předimenzovaných budov, které by v budoucnu zely prázdnotou.
Systém modulové výstavby od společnosti ZRUP Příbram využily už desítky školských zařízení, jde tedy o prověřený způsob výstavby školských objektů.
Schůdným řešením je i dočasný pronájem modulů. Škola nebo školka z modulů, které jsou pouze pronajaté, představuje zařízení, které je k dispozici na potřebnou dobu a ve chvíli snižujícího se počtu žáků je možné moduly opět “vrátit zpět”.
Mezi hlavní výhody modulárních staveb patří:
- Rychlá realizace – budova může být hotová během několika týdnů.
- Nízké náklady – výstavba je zpravidla levnější než u tradičních zděných objektů.
- Flexibilita – moduly lze kdykoliv přidat, odebrat nebo přemístit.
- Plná funkčnost a komfort – moderní moduly splňují všechny hygienické, bezpečnostní a technické normy pro provoz školských zařízení.
- Ekologičnost a udržitelnost – moduly jsou často vyráběny z recyklovatelných materiálů a s důrazem na energetickou úspornost.
Díky své přizpůsobivosti představují modulární školy a školky ideální cestu, jak se vypořádat s nejistým vývojem počtu žáků. Obcím i soukromým zřizovatelům tak nabízejí řešení, které je praktické, ekonomické a dokáže se přizpůsobit budoucím požadavkům.