Obdarovat ženu je ve většině případů poměrně snadné. Ale vybrat vhodný dárek pro muže, to už je oříšek. Muži totiž většinou sami nesdělí, co by si přáli, a tak je výběr jen a jen na vás. A abychom vám to ulehčili, přinášíme několik skvělých tipů, které budou výbornou volbou k obdarování každého muže, ať už na narozeniny, svátek, Vánoce nebo třeba k výročí!

Elektronické vychytávky

Který muž by dnes nemiloval elektroniku a všechny moderní vychytávky, které mohou usnadnit život. Parádu, ale i užitek udělají třeba chytré hodinky. Ty už dávno neukazují jen čas! Dá se s nimi volat, platit v obchodě, a dokonce vám změří tep při sportu. Výbornými dárky, které ocení naprosto každý muž, jsou i elektrické zastřihovače vousů, vlasů nebo chloupků.

Kvalitní alkohol

Alkohol – nápoj, kterému většina mužů prostě neodolá. K příležitosti obdarování však nevybírejte mezi všedními lahvemi, ale zvolte ten raději nejlepší rum. Právě destiláty z cukrové třtiny, kterými rumy jsou, si v poslední době získávají na popularitě. Není to pití pro hospodské povaleče. Dobré a kvalitní rumy se vychutnávají po malých doušcích, protože největší zábavou bývá rozpoznávání různých chuťových nuancí.

Další variantou oblíbených destilátů, kterými bývají muži rádi obdarovávání, jsou nejspíš kvalitní whisky. Nejlepší whisky mají rozdílné charaktery. Pokud potřebujete nějaký příklad takové whisky, tak věřte, že výbornou volbou je například pravá skotská whisky Talisker 10 s kouřovými tóny chuti. Kouř je pro skotskou whisky typický, protože slad, ze kterého se destilát pálí, se suší nad rašelinovým ohněm. Na první ochutnání je taková whisky netradičním zážitkem, ale zaručeně potěší chuťové pohárky nejen milovníky tohoto destilátu. Pro pravé fajnšmekry se můžete poohlédnout také po kvalitním koňaku.

Foto: Pixabay

Originální spodní prádlo

Spodním prádlem obdarujte jen ty muže, se kterými máte bližší vztah. Nabízí se opravdu široká škála střihů, barev a vzorů. Pro ty, co milují humor, jsou k dostání trenýrky s vtipnými obrázky či nápisy. Pokud hodláte obdarovat svého milého na svátek všech zamilovaných, poohlédněte se po romantickém potisku v odstínech červené a růžové. Prádlo mohou skvěle doplnit i veselé ponožky.

Stylové doplňky

Muže, který si potrpí na svůj vzhled a prestiž, jistě potěší stylové doplňky. Ať už vyberete pěkný pánský šperk, manžetové knoflíčky ke košili nebo kvalitní kožený opasek, určitě nešlápnete vedle. Obdiv sklidí také luxusní psací pero, na které můžete nechat vyrýt i věnování. Pokud je obdarovaný kuřák, jistě ocení kvalitní zapalovač v pěkné dárkové krabičce.

Pánská kosmetika nebo značkový parfém

Kosmetika už dávno není jen pro ženy! Dnešní muži o sebe také pečlivě pečují, a stejně jako ženy také rádi voní. V parfumeriích narazíte na balíčky s luxusní kosmetikou přímo pro pány, ať už tou koupelovou, nebo třeba speciální pro úpravu vousů. Nic nepokazíte ani značkovým parfémem. Jen pozor při výběru vůně, pokud nevíte, jakou má obdarovaný rád, nechte si poradit nebo sáhněte po něčem neutrálním.

Doplňky stravy

Doplňky stravy oslníte spíše starší muže, kteří už na své zdraví dbají více. Lékárny nabízejí mnoho vitamínových komplexů, doplňků pro správnou funkci kloubů a šlach nebo tablet na potenci, které jsou vhodné spíše pro partnera. Velký boom zažívají díky svým blahodárným účinkům na zdraví také konopné produkty. Oleje s kanabidiolem jsou řešením pro mnohé zdravotní problémy, a tak je využije téměř každý. Ten nejlepší CBD olej vybírejte dobře, nejlépe s pomocí internetových recenzí od uživatelů.

Bedny s překvapením

Bedny s překvapením jsou velkým trendem, a to právem. Je to skvělý a originální způsob, jak někoho obdarovat vlastně i úplně obyčejnou věcí. Bedny jsou k dostání v mnohých e-shopech a naplní vám je dle preferencí muže, kterého chcete obdarovat. Pro gurmány jsou bedny plné těch nejlepších dobrot od sušeného masa, přes prémiové olivy až po skvělé nakládané sýry. Milovníci sportu a posilování uvítají bednu se zdravými pochutinami a potravinovými doplňky. V bedně můžete ukrýt zkrátka cokoliv, co „vašeho“ muže potěší, a jako bonus se pobaví také u jejího otevírání. Je totiž opatřena páčidlem, a aby se obdarovaný dostal k obsahu, musí víko vlastnoručně vypáčit.