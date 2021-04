Do rodiny nebo vaší kamarádce se narodilo miminko a vy si nejste jisti, čím novopečenou maminku obdarovat a zároveň potěšit. Nezoufejte, důležité je se nad dárkem pořádně zamyslet, jelikož co udělá radost jedné, nemusí mít úspěch u druhé. Pokud maminku dobře znáte, můžete si dovolit experimentovat, jelikož s největší pravděpodobností víte, jakou cestou se ve výchově chystá ubírat a čím nešlápnete vedle. Jestli ne, vsaďte raději na některou z univerzálních klasik.

Foto: Unsplash / Jonathan Borba

Miminko nebo maminka

Také popřemýšlejte, zda chcete pořídit dárek pro miminko, nebo se zaměříte spíše na jeho maminku. V období po porodu, kdy se vše točí kolem malého přírůstku, můžou mít matky pocit, že se na ně zapomíná. Myslete proto na to, že obyčejná maličkost, jako je například sladkost na obalení nervů nebo něco jiného, může udělat velkou parádu.

Oblečení pro miminko

Oblečení pro miminko se řadí mezi praktické dárky, které dozajista neurazí. Malá děťátka mají velkou spotřebu, a tak se žádné body, dupačky, čepička nebo jiný kousek neztratí. Co se týče velikosti, vždy volte větší. Nejmenší velikosti už mají rodiče téměř jistě nakoupené a do většího máte jistotu, že miminko časem doroste. Jestliže si nejste jistí výběrem, můžete darovat například poukázku do vašeho oblíbeného obchodu, kde víte, že mají široký výběr dětského oblečení.

Foto: Pixabay

Hračky

Hračky pro miminka patří mezi další oblíbené dárky. Chrastítka, kousátka a jiné si děťátko během prvního roku jistě oblíbí a zabaví ho. Při koupi ovšem vždy dávejte pozor, že předmět neobsahuje žádné škodlivé látky. V dnešní době jsou v kurzu kontrastní obrázky a hračky celkově. Obsahují jen černou a bílou bravu, doplněnou o některou z výraznějších, nejčastěji červenou. Novorozeňata totiž tyto barvy vnímají jako první. Kontrastní hračky podporují zvídavost a zvyšují soustředění.

Dárek od otce dítěte

Pokud jste otcem dítěte a přemýšlíte, čím obšťastnit svou milovanou polovičku za potomka, nejčastějším darem je šperk. Tento častý zvyk maminku dozajista potěší a zároveň tak bude mít památku na důležitou událost. Může se jednat o náušnice, náhrdelník, nebo prstýnek. Záleží, co vaše partnerka nejvíce ocení.

Jestliže si stále nejste jisti, co novopečené mamince pořídit, jednoduše se zeptejte. Rozhodně neuděláte chybu. Vaše kamarádka možná naopak ocení, že jí obdarujete něčím opravdu užitečným a ne věcí, kterou vlastní už několikrát.