Oliver Burkeman přichází s novinkou Meditace pro smrtelníky: máme ukázku
Jeho bestseller Čtyři tisíce týdnů otevřel diskusi o tom, jak jinak přistupovat k času a osobním prioritám. Britský novinář, spisovatel a řečník Oliver Burkeman nyní přichází s novinkou Meditace pro smrtelníky, kterou v češtině vydává Jan Melvil Publishing. Kniha nabízí čtyřtýdenní strukturu krátkých textů, ve kterých se autor věnuje tématům konečnosti, přítomnosti a každodenní praxe všímavosti. Přinášíme ukázku z knihy.
Když před pár lety vyšla kniha Čtyři tisíce týdnů: Time management pro smrtelníky (česky Jan Melvil, 2022), vzbudila mezi čtenáři i odbornou veřejností velkou pozornost. Oliver Burkeman v ní zpochybnil klasické pojetí time managementu a připomněl, že lidský život je konečný – v průměru se vejde zhruba do čtyř tisíc týdnů – a že není možné stihnout všechno. Namísto honby za „optimalizací“ nabídl realističtější pohled na čas, omezení a priority.
Oliver Burkeman (1975) je britský novinář, spisovatel a řečník s výrazným smyslem pro humor a schopností klást nepohodlné, ale podnětné otázky. Vystudoval sociální a politické vědy na Univerzitě v Cambridge, dlouhá léta psal populární sloupek o psychologii a osobním rozvoji pro deník The Guardian a působil v Londýně, Washingtonu i New Yorku. V současnosti žije s rodinou na venkově v severním Yorkshire, odkud se dál věnuje psaní článků a esejí.
Novinka Meditace pro smrtelníky
Nyní vychází v češtině jeho nová kniha Meditace pro smrtelníky, kterou vydává brněnské nakladatelství Jan Melvil Publishing. Zaměřuje se na otázku, jak žít v realitě, která je omezená, chaotická a nikdy nebude úplně „pod kontrolou“. Nejde o pesimistický pohled, ale o pozvání k tomu, abychom přestali vnímat vlastní život jako problém, který je potřeba vyřešit, a začali ho brát jako něco, co dává je potřeba přijmout.
Oliver Burkeman na to navazuje svou filozofií, kterou označuje jako „imperfekcionismus“. Připomíná, že: vždy bude víc věcí, než kolik stihneme; budoucnosti nikdy neporozumíme úplně; druzí lidé mají své vlastní priority; a hodnota člověka nevzniká jen z výkonu. Z těchto východisek vyvádí čtenáře ven z pocitu, že musí zvládnout nekonečný seznam úkolů, a nabízí možnost vnímat každodenní činnosti jako výraz toho, na čem nám skutečně záleží.
Struktura knihy: 28 kapitol za 28 dní
Meditace pro smrtelníky je rozdělená do 28 krátkých kapitol, které jsou uspořádány do čtyř týdnů. Autor doporučuje číst jednu kapitolu denně – kniha tak funguje jako čtyřtýdenní průvodce, během kterého se čtenář postupně zabývá tématy jako přijetí vlastní konečnosti, odvaha jednat i s vědomím nejistoty nebo návrat do přítomného okamžiku místo neustálého utíkání do „až jednou“.
Titul je uspořádán jako série krátkých zamyšlení, která se dají dobře začlenit do běžného dne. Kniha vychází v podobě tištěné knihy a e-knihy, a v prosinci vyjde audiokniha načtená hercem Filipem Jančíkem.
Přečtěte si ukázku z knihy Meditace pro smrtelníky.
Vydalo nakladatelství Jan Melvil, původní název: Meditations for Mortals, překlad: Aleš Drobek, edice: Žádná velká věda, 200 stran, 399 Kč