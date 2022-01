Od konce roku 2021 je na knižním trhu titul Terezy Cimbůrkové Malujeme akvarelem s podtitulem 30 lekcí nejen pro malé umělce. Kniha je určená pro děti od 7 let. Vyplatí se a je skutečně jen pro děti?

Kniha Malujeme akvarerem, která vyšla na samotném konci roku 2021 je na svůj poměrně útlý obsah poměrně rozsáhlá. Po úvodním slovu autorky, Terezy Cimbůrkové, se dozvíte základní informace o akvarelu a jak s těmito barvami pracovat. Poté získáte poznatky k dalším nezbytnostem malování, jako je papír, štětec, skicování, guma. Dozvíte se, co je maskovací kapalina a kdy a jak ji je vhodné použít. Autorka nevynechala ani informace k teorii barev a k akvarelovým technikám. Následující kapitoly už patří k vlastnímu malování.

Patří sem takzvané hrátky ve formě různých skvrn a obrazců, jídlo, rostliny, zvířata, místa a předměty. Jak autorka doporučuje, je důležité nevynechat ani úvod ani následující informace, abyste je mohli využít pro začátky malování. Tereza Cimbůrková doporučuje začít pozvolna a držet se návodů v knize. Až teprve po zvládnutí jednotlivých kapitol se může začátečník pustit do malování podle fantazie.



Tereza Cimbůrková je umělkyní, která tvoří pod značkou Ateliér akvarel a sama i pořádá kurzy. Kromě jiného vytváří i designy na látky. Už to naznačuje, že kniha člověka skutečně seznámí začínajícího hezky postupně s rozmyslem. Taková je i skutečnost a kniha z malých nadšenců do malování dělá velké nadšence. Přestože tato kniha je především určená pro děti, bude i skvělým průvodcem akvarelového malování i dospělým. Popisy a provedení vytváření jednotlivých obrázků jsou velmi názorné a díky tomu se i dobře realizují. Díky drobným úspěchům tak člověk může postupovat k dalšímu vytváření a výtvory ho baví čím dál víc. Komu by se nelíbilo namalovat roztomilého ptáčka, romantický domeček a další spoustu obrázků. Nadšení z malování podle knihy, která je sice cítit tiskem, ale vy z ní cítíte lásku k malbě, je tak velmi dobře přenosné.

Vydala Grada pod značkou bambook, 2021, pro děti od 7 let, 136 str., 299 Kč