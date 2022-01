Ve čtvrtek 21. ledna byl zahájen v budově pražského Národního muzea již 27. ročník výstavy Czech Press Photo. Tentokrát má dvě hlavní témata – sport a tornádo na jižní Moravě.

Czech Press Photo je prestižní soutěž a následná výstava fotografií mapující veřejnosti nejvýznamnější události uplynulého roku, od zpravodajství, přes umění a portréty až po sport a přírodu. Pětičlenná mezinárodní porota hodnotila práce 250 fotografek a fotografů z Česka a Slovenska, kteří přihlásili 4 300 fotografií spadající do některé z osmi vyhlášených kategorií.

Výstava se v prostorách dominanty Václavského náměstí koná letos teprve podruhé, poprvé se zde představily návštěvníkům fotografie v loňském ročníku. Letošní práce můžete shlédnout v předsálí, spojovací chodbě a menších přilehlých prostorách a v hlavním sále. Jednotlivá témata (mimo jiné Reportážní foto, Sport, Umění a kultura, Portréty nebo Lidé, o kterých se mluví) jsou vystavena na samostatných panelech. Vystavené práce doplňují ploché obrazovky s úhlopříčkou 190 cm, kde návštěvník může mimo jiné shlédnout prezentace fotografií k danému tématu nebo rozhovory s porotci soutěže.

Kromě výše zmíněných témat můžete ještě shlédnout Fotografie měsíce, kde jsou od října 2020 do září 2021 zachyceny nejdůležitější události daného měsíce, a sérii Grant Prahy 2020, což je výsledek práce ročního tvůrčího stipendia pražského magistrátu na fotografování proměn hlavního města. Letos přibyla nová soutěž Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol, jejíž výsledky si můžete prohlédnout na stěně výše zmíněné chodby.

Tématem loňského ročníku byla (celkem očekávaně) pandemie koronaviru. I letos se tu na tohle téma najdou fotografie, ale hlavními tématy přihlášených prací byl sport, mimo jiné se samostatnou sekcí Olympiáda Tokyo 2020 (pandemie se ovšem promítla i sem, především díky části fotek nazvaných „Olympiáda v době pandemie”) a tornádo, které se loňského 24. června prohnalo částí jižní Moravy. Následkem jeho řádění zahynulo šest osob, stovky lidí byly zraněny a škoda na majetku přesáhla deset miliard korun. Proto nijak nepřekvapí, že i vítězná fotografie zachycuje ničivé následky tohoto živlu. Autorem snímku, jednoduše nazvaného Zkáza, je Petr Topič z mediální skupiny MAFRA, a. s. Fotografie zachycuje fasádu zničeného domu v Mikulčicích, do které se zabodaly úlomky vmetené tornádem. Čtyřiačtyřicetiletý vítěz aktuálního ročníku je rodák ze Šternberku, vystudoval dvě univerzity, prošel redakcemi MF DNES a iDNES.cz (na pozici editora) a v současnosti se coby fotoreportér věnuje autorské reportáži. Ještě dodám, že cenu pro absolutního vítěze soutěže vytvořil sochař David Černý.

Tornádu je věnována samostatná a dominantní sekce přímo uprostřed (jinak krásného a reprezentativního) hlavního sálu. Smutné a komentáře nepotřebující fotografie bezmocných a zoufalých lidí uprostřed trosek doplňují (v zřejmě zamýšleném kontrastu) záběry demonstrantů protestujících proti vládním opatřením ohledně pandemie. Názor o životních prioritách nechť si tak udělá každý sám.

Fotografie věnující se ostatním tématům jsou díky ústupu zaměření na pandemii podle mého názoru pestřejší. Kromě zmíněných převládajících témat tu najdeme záběry na vážné téma (ruská krize, pieta na Staroměstském náměstí, povodně, chudoba), ale zachycení každodenního života (procházky, opuštěné restaurace), až po odlehčená či úsměvná témata (Johnny Depp v Karlových Varech, krávy na útěku, rybáři na koních).

Vystavené fotografie mohou návštěvníci shlédnout denně od 10 do 18 hodin, a to až do konce května letošního roku. Vstupné činí 200 Kč, snížené 120 Kč, rodinné (dva dospělí a dvě děti) 250 Kč. Při školní skupině (minimálně 10 osob) vyjde vstupenka jednoho studenta na 100 Kč. Pedagogický doprovod má vstup zdarma. Další informace můžete najít na oficiálních webových stránkách Czech Press Photo czechphoto.org.

Věřím, že pestřejší prezentace soutěžních fotografií letošního ročníku osloví každého návštěvníka a každý si najde téma, které ho osloví, pobaví, nebo donutí k zamyšlení.