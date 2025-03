Ať už si chcete zpříjemnit chladnější večery romantickými plameny, využít sílu a zdraví poskytující energii hořícího ohně, nebo si prostě jenom chcete pořádně zatopit, jsou pro vás kamna na dřevo tou nejlepší volbou. Dřevo sloužilo lidstvu jako hlavní zdroj paliva po většinu jeho existence, teplo z něj se nám tak stalo přirozené, vyvolávající pocit bezpečí a klidu. Dřevo je obnovitelný zdroj energie a zatím stále patří k těm úplně nejlevnějším palivům. Ne každý má však tu možnost si ho dostatečně dopřávat a umí ho efektivně využívat. Právě k tomu slouží kamna na dřevo – ideální řešení pro efektivní a přirozené vytápění, které spojuje uklidňující pohled na plameny s výhodou levného zdroje tepla.

Ideální zdroj tepla do nízkoenergetických i nezateplených budov

Je pravda, že do moderních novostaveb stačí nepatrný výkon pro jejich vytopení a kamna na dřevo v nich slouží spíše pro navození atmosféry a pro případ “nouze”. Vás může potěšit, že správně vybraná kamna mohou sloužit jako skvělý sekundární zdroj energie, ideální “parťák” podlahového či plynového vytápění, i právě do nízkoenergetických objektů. V těchto případech je nejlepší zvolit akumulační kamna, která uvolňují teplo sálavě a po dobu mnoha hodin, a to v kombinaci s minimální topnou dávkou dřeva. Vytápíte, nebo plánujete vytápět větší nezateplený objekt, či chalupu? Pak jsou kamna na dřevo přirozenou první volbou. Výkonná kamna se stále vyrábí a fungují lépe než kdy dřív. Ať už se jedná o ocelová kamna na dřevo s rychlým nástupem tepla, litinová s “nesmrtelnou” konstrukcí nebo tzv. kanadská s extrémní délkou hoření. Na chalupě můžete využít i kamen s troubou či praktickou varnou plotýnkou, popřípadě variant s možností bočního přikládání. Není problém si vybrat kamna na dřevo, která jsou schopna vytopit celý dům za pomocí teplovodních rozvodů.

Kamna na dřevo jako kus nábytku

Ano, i takto se dá o kamnech přemýšlet a zdaleka to není zcestná idea. Kamna budou ve vašem interiéru celou řadu let, sice nebudou definovat vnitřní prostory vašeho objektu jako jejich “blízký příbuzný” krbová vložka, ale i tak se jedná o zásadní designový doplněk. Dobrou zprávou vám může být, že je z čeho vybírat. Klasické ocelové, či tradiční litinové černé tóny doplňuje přehršel barevných odstínů keramiky, u které se představám meze nekladou – od se vším ladící bílé, přes teplejší béžové až po chalupářsky zelené či modré. Pokud jste zastáncem moderního vzhledu, můžete vybírat z variant přírodního kamene, zde vládne šedivý mastek a pískovec s jedinečnou kresbou, která svým vzezřením imituje strukturu dřeva. Zastánce industriálního stylu a brutalisty jistě potěší možnost betonového obkladu. Co se týče tvarů, tak momentálně populární jsou modely s bočním prosklením, popřípadě oválné tvary. Stejně jako u barevných provedení i tady jste si schopni vybrat přesně podle vašeho gusta.

Závěr

Kamna na dřevo vytváří jedinečný prvek ve vaší domácnosti. Jsou zdrojem tepla a pohody a i důvodem rodinného setkání při společně stráveném večeru. Zatím stále platí, že se jedná o jeden z nejekologičtějších, nejlevnějších a nejpřirozenějších způsobů vytápění, který si můžete pořídit prakticky do každého objektu. Při topení dřevem se sice zahřejete dvakrát, ale zase díky němu získáte částečnou energetickou nezávislost. Chcete-li si dopřát benefity živého ohně na chalupě či v pasivním domě, není lepšího řešení než kamen na dřevo.