Po několikerém odkladu konečně jdou do kin Kingsman: První mise. Stálo to čekání za to?

Zdroj: Falcon

Pro ty, kdo čekali drsnou komedii jako blby předchozí díly, asi nemám dobrou zprávu. Krev sice poteče proudem, humoru tu ale bude pomálu. Všímavější divák ale může najít pár interních vtípků, třeba že panovníky-bratrance hraje jeden herec, pokaždé s jiným vousem. Nebo režisérovo svérázné pojetí historie. Podle něj to bylo s 1. světovou válkou trochu jinak, než jsme se učili v dějepisu.

Ale jaký je vlastně děj? Vévoda z Oxfordu slíbil své ženě, že jejich syna Conrada uchrání od válek a nebezpečí. Mladík ale cítí jako svou povinnost sloužit vlastní na bojišti. Vévoda (Ralph Fiennes) ale bojuje spíš skrytě, se svým komorníkem a chůvou splétají síť tajných špehů. Normálka. Leckoho může lehce pobavit, jak to „doopravdy“ bylo s atentátem v Sarajevu nebo kdo definitivně skolil démonického Rasputina. Velká konspirace zlosynů vedených arcipadouchem v pozadí tahá za nitky, zatímco vy si můžete užít pár soubojů s geniální choreografií. Někdo už zmínil, že to silně připomíná Ligu výjimečných, takže si dosaďte, jestli je to pro vás dobře, nebo špatně. Ale legrační to není, což je škoda. Extra silné jsou scény přímo ze zákopů na frontě, které nejsou pro jemnocitné slečinky…

Spoustu toho už jste určitě viděli v trailerech, které už nějaký čas běží a navnadí na akční scény. Na co vás ale nepřipraví, to je šok, který převrátí celý film, nebo aspoň směr, jaký jste očekávali, že nabere. Tohle si režisér moc hezky schoval až do kinosálů, a dobře udělal.

Poslední část filmu nabere zběsilé tempo a nabídne hromadu šílených kaskadérských kousků. Ty nejsou vhodné pro lidi se závratí a strachem z výšek, ale myslím, že i běžný divák zatají dech a opře se do sedačky, rád za pevnou zem pod sebou. Ano, ta poslední část za to čekání stála.

Název originálu: The King’s Man

Velká Británie / USA, 2021, 131 min

Režie: Matthew Vaughn

Předloha: Mark Millar (komiks), Dave Gibbons (komiks)

Scénář: Matthew Vaughn, Jane Goldman, Karl Gajdusek

Kamera: Ben Davis

Hudba: Dominic Lewis, Matthew Margeson

Hrají: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Matthew Goode, Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson, Tom Hollander, Djimon Hounsou, Rhys Ifans, Stanley Tucci, a další