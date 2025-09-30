Chcete topit ekologicky? Zvolte si palivové dřevo
Smýšlíte ekologicky a chcete, aby i vytápění vaší nemovitosti bylo co nejvíce v souladu s přírodou? Topit lze uhlím, plynem, elektřinou nebo i kapalnými palivy, ale pokud hledáte opravdu šetrný zdroj vytápění, je správnou volbou palivové dřevo.
Palivové dřevo jako obnovitelný zdroj
Klasické palivové dřevo není žádnou novinkou a topili s ním už naši předkové. I dnes jsou obyčejné dřevěné špalíky a polínka stále v oblibě, a kromě příznivé pořizovací ceny je dobrým argumentem pro topení dřevem i jeho ekologičnost:
- Dřevo patří mezi obnovitelné zdroje a při správně nastaveném lesním hospodářství se nemusíte obávat, že by se tento zdroj vyčerpal (narozdíl od zásob zemního plynu nebo uhlí).
- Cena palivového dřeva je zpravidla nižší nebo stejná jako jiné typy paliv.
- Dřevo je uhlíkově neutrální.
Využijte pohodlný nákup dřeva z lokálních zdrojů
Firmy nabízející dřevoprodej vám dokážou poskytnout dřevo určené k přímé spotřebě (suché palivové dřevo) i dřevo, které je potřeba uskladnit a nechat vyschnout (zpravidla 2 roky).
Pokud vám jde i o lokálnost, u společnosti Dřevodiskont zajišťující prodej palivového dřeva, najdete sortiment dřevin pocházejících z místních zdrojů, kdy se nejčastěji zpracovávají tvrdé dřeviny, jako je smrk, dub, buk, bříza nebo měkké palivové dřevo. Je na vás, zda si zvolíte tvrdé palivové dřevo, mix dřeva z listnatých stromů, jehličnatých stromů nebo samotnou břízu. Dřevo je už vyschlé a připravené k použití.
Vytápění dřevem je flexibilní a dokáže dodat prostoru jedinečnou atmosféru
Kromě ekologických výhod je palivové dřevo také velmi flexibilním řešením, které vyhovuje různým typům vytápění. Lze jej využít jak v tradičních krbech, tak i v moderních kotlech na dřevo. Pokud máte systém vytápění na dřevo správně nastavený, můžete dosáhnout vysoké efektivity spalování a minimalizovat emise. Navíc příjemné sálavé teplo z kamen nebo krbu vytváří útulnou atmosféru, kterou jiné typy vytápění jen těžko nahradí.
Biomasa – stále více oblíbený zdroj vytápění
Šetrnou variantou topení je také využití dřevní biomasy v podobě tuhého biopaliva, tedy dřevních pelet nebo briket. Tento typ paliva je velmi pohodlný nejen při používání, ale i co se týče uskladnění, ale na druhou stranu je jeho cena vyšší z důvodu nákladů na zpracování.
Mohlo by Vás zajímat: Palivové dřevo nebo dřevěné brikety aneb čím a jak topit