Čtyři šance a jeden pohřeb od Ellie Palmer: Sladká romance s překvapivou hloubkou

30. 9. 2025 /

Nová romance Čtyři šance a jeden pohřeb od Ellie Palmer začíná pohřbem a řeší různá vážná témata, ve výsledku je však sladká a vtipná…

ctyri sance a jeden pohreb

Alison je milá, někdy až moc. Jedině proto na pohřbu svého bývalého nikomu nerozmlouvá, že se se Samem nerozešla, aby nebyli smutní. Samovi rodiče by přece zničilo, že umřel sám, a tak tedy Alison dál předstírá, že až do konce byla jeho skutečnou přítelkyní – a jako takové jí není proti srsti vyklidit Samův byt – spolu s jeho nejlepším kamarádem Adamem. Adam z toho není moc nadšený, ale co už.

A tady začíná ten problém – protože Adam je děsně sexy mrzout, který se Alison moc líbí. Ale oficiálně je přece Samova přítelkyně. A navíc má Al spoustu vlastních osobních důvodů, proč je tahle přitažlivost špatný nápad.

Důvodů jako je třeba oboustranná mastektomie. Kvůli špatným genům si preventivně nechala odstranit obě prsa. A s tím je spojená spousta nejistot, se kterými Alison v sobě bojuje. Předně ještě žádnému muži neukázala ta nová, silikonová prsa, a bojí se reakce. Pak taky má pocit, že když oklamala rakovinu a dostala novou šanci na život, že by ho měla žít líp, být někým lepším a aktivnějším. Ale to se jí nějak nedaří, je zatvrzelý pecivál a introvert.

Přiznávám, že tahle knížka se mi trefila do noty. Pro příběhy o mlčenlivých mrzoutech mám slabost. A tady je jeden, z něhož měkne hrdince mozek už jen při pohledu na jeho předloktí. Příběh má však přidanou hodnotu vším tím přemýšlením nad smrtí mladého člověka, který žil naplno. A pak je tu velké téma Alisoniny mastektomie, podané jemně a citlivě. Až tím připomíná knížky Abby Jimenez, která taky do ranku romancí přidává náročnější témata.

Čtyři šance a jeden pohřeb je milá romance se zajímavou hrdinkou, která má problém se sebevědomím. Ale na rozdíl od postavy v Hledej mě mezi řádky ji nechcete proplesknout ani vyhodit z vlaku – je nějak uvěřitelnější a sympatičtější. Asi i tím, že příběh vypráví v 1. osobě. Navzdory vážným tématům jde o příběh naprosto rozkošný a sladký, kde si užijete každou stránku.

Originál: Four weekends and funeral, překlad: Magdalena Stárková, vydal: Ikar, 2025, 374 stran.

 

 

