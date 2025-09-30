Čtyři šance a jeden pohřeb od Ellie Palmer: Sladká romance s překvapivou hloubkou
Nová romance Čtyři šance a jeden pohřeb od Ellie Palmer začíná pohřbem a řeší různá vážná témata, ve výsledku je však sladká a vtipná…
Alison je milá, někdy až moc. Jedině proto na pohřbu svého bývalého nikomu nerozmlouvá, že se se Samem nerozešla, aby nebyli smutní. Samovi rodiče by přece zničilo, že umřel sám, a tak tedy Alison dál předstírá, že až do konce byla jeho skutečnou přítelkyní – a jako takové jí není proti srsti vyklidit Samův byt – spolu s jeho nejlepším kamarádem Adamem. Adam z toho není moc nadšený, ale co už.
A tady začíná ten problém – protože Adam je děsně sexy mrzout, který se Alison moc líbí. Ale oficiálně je přece Samova přítelkyně. A navíc má Al spoustu vlastních osobních důvodů, proč je tahle přitažlivost špatný nápad.
Důvodů jako je třeba oboustranná mastektomie. Kvůli špatným genům si preventivně nechala odstranit obě prsa. A s tím je spojená spousta nejistot, se kterými Alison v sobě bojuje. Předně ještě žádnému muži neukázala ta nová, silikonová prsa, a bojí se reakce. Pak taky má pocit, že když oklamala rakovinu a dostala novou šanci na život, že by ho měla žít líp, být někým lepším a aktivnějším. Ale to se jí nějak nedaří, je zatvrzelý pecivál a introvert.
Přiznávám, že tahle knížka se mi trefila do noty. Pro příběhy o mlčenlivých mrzoutech mám slabost. A tady je jeden, z něhož měkne hrdince mozek už jen při pohledu na jeho předloktí. Příběh má však přidanou hodnotu vším tím přemýšlením nad smrtí mladého člověka, který žil naplno. A pak je tu velké téma Alisoniny mastektomie, podané jemně a citlivě. Až tím připomíná knížky Abby Jimenez, která taky do ranku romancí přidává náročnější témata.
Čtyři šance a jeden pohřeb je milá romance se zajímavou hrdinkou, která má problém se sebevědomím. Ale na rozdíl od postavy v Hledej mě mezi řádky ji nechcete proplesknout ani vyhodit z vlaku – je nějak uvěřitelnější a sympatičtější. Asi i tím, že příběh vypráví v 1. osobě. Navzdory vážným tématům jde o příběh naprosto rozkošný a sladký, kde si užijete každou stránku.
Originál: Four weekends and funeral, překlad: Magdalena Stárková, vydal: Ikar, 2025, 374 stran.