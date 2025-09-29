3,2,1… A je tu Batman!
Je možné, že i s vámi v dětství „šili všichni čerti“ a neustále jste někam pobíhali. Dospělé jste tím potenciálně přiváděli k šílenství, ale možná jste tak bezděky rozvíjeli své pohybové nadání. Takové projevy mohu být počátkem kariéry, na jejímž konci se člověk stane takovým přeborníkem v akrobacii a v bojových uměních, až mu to vynese srovnání se slavnými superhrdiny a titul mistra Evropy. Právě to se podařilo Michalu Tomanovi, jenž si v Brazílii vysloužil přezdívku „Batman“. Svoji mrštnost, ale také vtipnost a šarm přišel koncem letošního září dokázat do Malostranské besedy, aby rozproudil krev v žilách návštěvníkům improvizačního pořadu 321Jedem! na začátku jeho nové sezóny.
Soubor Just! Impro pod vedením Nikoly Orozoviče již dlouhá léta baví diváky svým improvizačním talentem i pozoruhodnými hosty, kteří jej v průběhu večera inspirují. Orozovič spolu se svými kolegy Jirkou Axmanem a Janou Pokornou nejdříve vyprávěli příběh každý po jednom slově na téma „paní učitelka s margaritou“ a hned nato se již na pódiu objevila hostující celebrita. Jeden z našich vrcholových akrobatů Michal Toman na sebe z počátku prozradil pár maličkostí, například, že nemusí zmrzlinu a všeobecně sladké a jako malý si rád hrál s legem nebo merkurem. Členové komediálního souboru na základě různých odpovědí dali nakonec dohromady příběh „Michael Jackson v Legolandu“. To byl však pouhý úvod k rozhovoru, v němž se diváci mohli lecčemu zajímavému přiučit, ale především se pobavit.
Toman sám sebe v dětství hodnotí jako „hyperaktivní střelu“, což ho nejdříve dostalo k baletu a dalším kroužkům na Základní umělecké škole a poté i ke všeobecnému studiu tance, jemuž se věnoval na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Dnes tančí v souboru 420PEOPLE. Jeho láska k tanečnímu umění se stala základem pro scénu „Česko-slovenské mistrovství v lidových tancích“, v níž se členové souboru vzájemně dabovali.
Host večera je však především zajímavý jako český reprezentant brazilského bojového umění capoeira, které i soukromě vyučuje. Nejvíc mu na něm učarovaly především jeho akrobatické prvky a estetika souvisejících pohybů všeobecně. Capoeira není přitom „pouhým“ bojovým uměním, ale zahrnuje vlastní subkulturu spojenou se specifickými zvyky, tanečními kreacemi, a dokonce i s doprovodnou hudbou. Toman přímo na jevišti předvedl a líbezně zahrál na hudební nástroje, působící spíš jako luk nebo dýmka míru obyvatelů hlubokých džunglí. Copoeiristé se navzájem neznají primárně jmény, nýbrž přezdívkami a vzhledem k některým Tomanovým oblíbeným „kouskům“ se pro něho stalo příhodným označení Batman. Veškeré tyto asociace se pak zrcadlily ve výstupu „Batman a estetika“ s omezeným počtem slov účastníků a Orozovič s Axmanem později nechali dvě další osoby, aby jejich těly otáčely a těmto pohybům uzpůsobovali svůj dialog jako dvojice mužů ztracených v pralese.
Toto vydání 321Jedem! bylo jedno z nejbohatších, pokud jde o informační přínos. Návštěvník, který o capoeiře nikdy neslyšel, se mohl onoho večera dozvědět řadu zajímavých informací, demonstrovaných přímo na ukázkách ze soutěží, které byly promítané na plátno. Toman ukázky komentoval, a vysvětlil základní styly. I když střety obou soutěžících působí konfrontačně, je v této disciplíně ve skutečnosti zakázané protihráče zranit a nejdůležitější je demonstrovat svou pohybovou techniku.
Na dotaz, jakou SMS by poslal lidem na celém světě, odpověděl Toman slovy „Mějte se rádi, choďte na kulturu, podporujete své státy.“
Pořad 321Jedem! se vrátí 20. října s hostem, který bude teprve upřesněn.
Autor článku: Mgr. Jiří Kábrt