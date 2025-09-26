Divadlo,  Kultura

Volnost, rovnost, gastronomie: Milé vyprávění o Francii a jejích požitcích v komorním divadle Viola

26. 9. 2025 /

Proč Francouzi netloustnou, když tolik jedí? Divadlo Viola uvádí představení na motivy knih anglického humoristy Peter Mayle. V milé společnosti Miroslava Táborského, Simony Vrbické a Václava Kopty může divák strávit příjemný čas přemítáním nad odvěkou záhadou.

Když se Angličan Peter Mayle přestěhoval do Provence a začal o svých zážitcích s přestavbou domu a sžíváním s místními psát knihy, jistě nečekal, že se z nich stanou takové bestsellery. Ale jeho Rok v Provence hitem byl. Už pro svůj suchý humor, úžas ze všech krás a otevřenost při psaní o nezdarech. Ale hlavně přibližoval Francii a její gurmánské zvláštnosti. Jeho knihy vycházejí od 90. let i u nás a tvůrci této hry z nich čerpali, když vymýšleli scénář.

Miroslav Táborský, Simona Vrbická a Václav Kopta se zhostili nejen rolí předčítačů, ale i všech rolí vedlejších, které vyprávění dokreslují. V barvách francouzské trikolory vám přiblíží nejen první seznámení Petera s místní bohatou kuchyní, ale třeba i tajemství Michelinova průvodce.

Hra nemá žádný děj, jde spíš jen o takové pásmo – chvíli se čtou úryvky, Václav Kopta zahraje na klavír hudební předěl, pak zase třeba nějakou scénku přehrají. A k tomu zazpívají dvě originální písně, napsané přímo pro tuhle hru.

Peter Mayle je vtipný, ale díky přednesu zkušených herců dostanou jeho slova ještě větší sílu, a publikum se rádo nechalo pobavit. Líčení osmichodového menu bylo tak přesvědčivé, že ačkoli byl herecký stůl ve skutečnosti prázdný, úplně jste viděli, jak si vše vychutnávají a měli jste díky tomu intenzivní chuť na nějakou tu kachničku. Sice si do hlediště můžete vzít víno, ale speciálně k tomuhle představení by to chtělo i husí paštičky, jablečný koláč a nějaký ten calvados…

Milé a úsměvné představení Lídy Engelové je pohlazením po duši a výletem do časů, kdy největší starostí bylo, jakou použít pánev na omeletu…

Divadlo Viola
Režie: Lída Engelová
Účinkují: Simona Vrbická, Václav Kopta, Miroslav Táborský
Délka představení: 1 hodina 50 minut, včetně přestávky

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním:
error
fb-share-icon
Tweet
fb-share-icon

Mohlo by se vám také líbit

K.Š.E.F. – hra, která otevírá oči, není pro každého

16. 6. 2020
321 jedem sebek

Improvizace, humor a inspirace: Tomáš Šebek zářil v talk show 321Jedem!

13. 12. 2024
Ptaci zvirata a moji pribuzni ve Vrsovickem divadle MANA

Ptáci, zvířata a moji příbuzní ve Vršovickém divadle MANA nabízejí úsměvnou sbírku bláznivých historek z Korfu

16. 6. 2025

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *