Volnost, rovnost, gastronomie: Milé vyprávění o Francii a jejích požitcích v komorním divadle Viola
Proč Francouzi netloustnou, když tolik jedí? Divadlo Viola uvádí představení na motivy knih anglického humoristy Peter Mayle. V milé společnosti Miroslava Táborského, Simony Vrbické a Václava Kopty může divák strávit příjemný čas přemítáním nad odvěkou záhadou.
Když se Angličan Peter Mayle přestěhoval do Provence a začal o svých zážitcích s přestavbou domu a sžíváním s místními psát knihy, jistě nečekal, že se z nich stanou takové bestsellery. Ale jeho Rok v Provence hitem byl. Už pro svůj suchý humor, úžas ze všech krás a otevřenost při psaní o nezdarech. Ale hlavně přibližoval Francii a její gurmánské zvláštnosti. Jeho knihy vycházejí od 90. let i u nás a tvůrci této hry z nich čerpali, když vymýšleli scénář.
Miroslav Táborský, Simona Vrbická a Václav Kopta se zhostili nejen rolí předčítačů, ale i všech rolí vedlejších, které vyprávění dokreslují. V barvách francouzské trikolory vám přiblíží nejen první seznámení Petera s místní bohatou kuchyní, ale třeba i tajemství Michelinova průvodce.
Hra nemá žádný děj, jde spíš jen o takové pásmo – chvíli se čtou úryvky, Václav Kopta zahraje na klavír hudební předěl, pak zase třeba nějakou scénku přehrají. A k tomu zazpívají dvě originální písně, napsané přímo pro tuhle hru.
Peter Mayle je vtipný, ale díky přednesu zkušených herců dostanou jeho slova ještě větší sílu, a publikum se rádo nechalo pobavit. Líčení osmichodového menu bylo tak přesvědčivé, že ačkoli byl herecký stůl ve skutečnosti prázdný, úplně jste viděli, jak si vše vychutnávají a měli jste díky tomu intenzivní chuť na nějakou tu kachničku. Sice si do hlediště můžete vzít víno, ale speciálně k tomuhle představení by to chtělo i husí paštičky, jablečný koláč a nějaký ten calvados…
Milé a úsměvné představení Lídy Engelové je pohlazením po duši a výletem do časů, kdy největší starostí bylo, jakou použít pánev na omeletu…
Divadlo Viola
Režie: Lída Engelová
Účinkují: Simona Vrbická, Václav Kopta, Miroslav Táborský
Délka představení: 1 hodina 50 minut, včetně přestávky