Na festivalu Letní Letná je fascinující, že zážitek je pokaždé jiný, každý rok přijedou nové soubory s novými představeními. Takže i když máte určitá očekávání (a přečtete si vágní anotaci v programu) nic vás vlastně nepřipraví na to, co doopravdy uvidíte. A tací, co jdou na festival už po několikáté coby rozloučení s létem, mohou být znovu zaskočeni.

Zdroj: Jean Marc Helies, Cirque Le Roux

Francouzský soubor Cirque Le Roux, který se na festival vrací po pěti letech, přichystal zvláštní melancholický příběh – protože dnes je obvyklé mít propojená akrobatická čísla nějakým příběhem. Často je to třeba jen určité prostředí beze slov, a vy si musíte leccos domýšlet. Tentokrát má ale příběh zápletku, překvapivě připomínající detektivku Agathy Christie – na honosné sídlo se po letech sjíždí bláznivá rodina, aby důstojně pohřbila matku. Ráno ale bude jeden z nich mrtvý. Proč James umře a čí rukou, to jsou ty správné otázky, které by zajímaly detektivkáře, nás ale zajímá, jak proboha šestice artistů dokáže tak precizně vzdorovat fyzikálním zákonům.

Prvky akrobacie se tu střídají s překvapivě značným vysvětlováním a mluvením, které může zpočátku působit zdlouhavě (zvlášť když jste zvyklí, že se na pódiu stále něco děje). Ale vtipná kombinace francouzštiny, angličtiny a češtiny s těžkým přízvukem je také celkem náročná na sledování (a titulky mají jen ty důležité části proslovů). Nancy a její muž Roland, výstřední Béa s Jamesem, cvok Thibaud a narušitel Marcel nás ale natolik vtáhnou do ztřeštěného děje, že zapomeneme na připomínky.

Snová, až magická závěrečná část přešla z prazvláštního divadelního představení do vyloženě symbolické roviny a podtrhla tak těžko uchopitelný zážitek, který je zas úplně jiný než ty minulé…