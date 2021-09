Rok po detektivním titulu Drak spí vychází novinka spisovatelky a novinářky Michaely Klevisové, která dostala název Prokletý kraj. Místo kriminalisty Bergmana dostávají větší prostor mezilidské vztahy a jejich spletitost umí autorka líčit naprosto bravurně, aniž by pozadu zůstávalo tempo knihy. Zkrátka nepřijdou ani milovníci tajemství a opuštěné Šumavy.

Linda vede jednotvárný život, ve kterém jako by jí něco chybělo. Vše změní návštěva malé vesničky na Šumavě, kam se s kamarádkami vydává, probudí její zájem o minulost. Brzy se do Jelení Hory vrací, aby pátrala po minulosti svých prarodičů. Místo je téměř jako na konci světa, s minimálním kontaktem s civilizací. Setkává se s osamělými lidmi a navazuje nečekaná přátelství. V románu plném tajemství Linda odhaluje události, o kterých se nikdo neměl dozvědět a otevírá bolestivé křivdy. Vše dopadne jinak, než by čtenář očekával.

Kromě kočičích příběhů je známá knižní tvorba novinářky a spisovatelky Michaely Klevisové díky oblíbené detektivní sérií s vyšetřovatelem Bergmanem (Kroky vraha, Zlodějka příběhů, Dům na samotě, Sněžný měsíc, Ostrov šedých mnichů, Zmizela v mlze, Drak spí – nedávno jsme vám nabídli recenzi). Za Kroky vraha a Dům na samotě obdržela od české sekce Asociace autorů detektivní literatury (AIEP) Cenu Jiřího Marka za nejlepší detektivní knihu roku. Milovnici cestování a koňských dostihů pro nový titul inspirovaly cesty po jihočeském pohraničí.

„Když jsem se dávala do řeči s místními, dozvídala jsem se zajímavé věci o historii těch míst. Třeba že po válce prázdné domy po sudetských Němcích dosídlovala komunita rumunských Slováků. To jsem vůbec netušila. Pomalu se mi v hlavě začal rodit tento příběh,“ prozradila Michaela Klevisová.

Když člověk čte první část knihy Prokletý kraj, jako by se mu stále vracely vzpomínku na předchozí titul Drak spí. Také v něm hrají hlavní roli opuštěná místa, historie a několik zajímavých osudů s tajemstvím. Michaela Klevisová dovede skvěle vystihnout atmosféru, zajímavé lidské osudy i potíže s poválečnou situací v pohraničí. Možná se dokonce dozvíte některé informace z historie, které jste netušili.

Linda neodpověděla. Přemýšlela nad Žofiinými slovy. Všichni tu víme, že musíme přibrzdit a poslouchat. A včera večer: Skoro všichni tady máme pevnou linku. A tím je to vyřešené… V tomhle zapomenutém koutě jako by se vůbec nemyslelo na návštěvníky odjinud. Str. 65

Linda pochází z města a ráda využívá všech jeho radostí. Podobně je na tom její přítel David, kterého pohlcuje práce starožitníka. Lindinu rodinu tvoří babička a matka. Ta po rozvodu zkoušela život s pěti partnery, štěstí ale nenašla. Obě ženy odmítají vzpomínat na Jelení Horu, odkud se před spoustou let odstěhovaly a zpřetrhaly všechna pouta. Linda touží zjistit, co bylo příčinou jejich odchodu a zapadlé místo ji neuvěřitelně přitahuje, přestože ona je zvyklá na úplně jiný život. Dvanáct dnů, které chce ve vesnici strávit jí občas přijdou až jako příliš divoký nápad. Poznává několik osob, které jako by něco skrývaly ve vesnici, kde čas zůstal stát už před spoustou let.

Nejvíce si Linda rozumí s Gerdou, rozvedenou ženou, která žije ve starém velmi obyčejném domě se svou dcerou. Právě u Gerdy nachází něco, s čím by mohla vysvětlit tajemství své rodiny. Linda je velmi zvědavá a zvídavá a v pátrání po rodinném tajemství ji provázejí i různé pověry a proroctví.

Foto: Ivy E. Morwen

Prokletý kraj není detektivkou, přesto mu nechybí pořádná dávka napětí. Člověk až má touhu prozkoumat tajemná místa, která byla svědkem příběhu. Jak ale autorka prozradila, příběh je zcela smyšlený a nemá skutečnou předlohu. Jak jsme zvyklí u Michaely Klevisové, je román plný svérázných postaviček s velmi pestrými osudy. Autorka neumí jen zobrazit nejrůznější charaktery, ale i vyprávět o prostředí, aniž byste měli pocit nudy.

Knihy Michaely Klevisové jsou vždy lahůdkou a ani Prokletý kraj není výjimkou. Postupně budované tajemství začíná na první stránce a končí tou poslední. Ať už autorka napíše další detektivní román s vyšetřovatelem Bergmanem nebo samostatný román plný napětí a emocí, je jasné, že čtenáři nebudou ochuzeni o skvělý příběh se všemi lahůdkami, které jsou pro knihy Michaely Klevisové tak typické.

Vydalo nakladatelství Motto / Nakladatelství Albatros Media, 2021, 304 str.