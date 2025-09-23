Hledej mě mezi řádky od Katie Naymonová: Romantika, literární kurzy a hledání sebe sama
Leigh, aspirující básnířka a nešťastná reklamní textařka, se dostane do prestižního programu tvůrčího psaní. Její štěstí kalí jedině to, že se tu potká se svou Nemesis Willem. Román Hledej mě mezi řádky vydalo Nakladatelství Jota.
S Willem se zná ze střední školy, byla do chytrého fešáka platonicky zamilovaná do chvíle, kdy na literárním semináři sepsul její tvorbu. Nejen že to dost zamávalo s jejím sebevědomím, ale i s její zamilovaností. A teď se budou po dva roky setkávat každý den… Až na to, že … to tenkrát Leigh možná vzala moc osobně. Možná Will není až tak dokonalý a nedosažitelný. A možná mu nedala nikdy šanci…
Ta výchozí zápletka je jako vyšitá z Pýchy a předsudku, a vzhledem k celému tomu literárnímu prostředí je klidně možné, že záměrně. Ale odkazů se tu dočkáte spíš na moderní popkulturu a Taylor Swift, která je velkým vzorem hrdinky.
Spousta autorů má ve svém životopise absolvování kurzu Tvůrčího psaní, a tady konečně jeden takový poznáváme. Sama autorka takovým prošla, takže ví, o čem píše…
Líbilo se mi, že hrdinka je velmi nedokonalá. Vlastně má tolik problémů, že to někdy bylo až moc. Především je tu syndrom podvodníka, kdy Leigh nevěří, že by její práce byly dobré a jen čeká, kdy si toho všimnou i ostatní. Celé se to točí kolem jejího nízkého sebevědomí, což je problém, se kterým se řada čtenářek dokáže identifikovat. Horší už to bylo s jejím vztahem s Willem, kterého přitahuje a odhání zároveň, chudák kluk.
Román je hodně moderní v tom, že ukazuje psychické potíže a terapii jako běžný prostředek pomoci. A po éře Meetoo se tady Will vždy slušně zeptá, jestli smí, nenaléhá, dává čas a prostor… Ale čtenářky mezitím frustrovaně lezou po zdi. Tak už se seber! Tak už se rozhodni! Leigh prostě nenechává nikoho bez názoru…
Milý a zajímavý příběh z originálního prostředí literárních kurzů se soustředí hlavně na hrdinčino hledání sebe sama, své vlastní hodnoty. Kluk snů už je jen příjemný bonus.
Originál: You between the lines, 2025, překlad: Petra Andělová, nakladatel: Jota, 2025, 327 str.