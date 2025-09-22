Soutěž o 3 radiokarty Václav Erben: Denár v dívčí dlani
Elegantní detektiv Václava Erbena se spolu s kolegy vydává po stopách pachatele v příběhu plném ironie, dialogů a dobové atmosféry, který ožívá v rozhlasové adaptaci v podání Tomáše Jirmana. Vyhrajte ji v podobě radiokarty.
Denár v dívčí dlani vyšel v roce 1980. Milovník života a žen, intelektuál a gurmán Michal Exner se do této doby rozhodně nehodil a představoval něco významně jiného. V jedenácté „exnerovské“ detektivce Václav Erben opět míří do svérázné komunity archeologů.
Originální kapitán Exner zaujal hlavně proto, protože autor pochopil, že detektivka je vlastně hra autora se čtenářem. Tyto detektivky nejsou jen o zločinu, ale i o životě okolo a detailní vykreslení jednotlivých postav.
Mírně ironické knihy o Exnerovi představují kapitána a doktora práva jako elegantního a duchaplného muže. K řešení jeho případů dochází hlavně díky ležérní konverzaci.
Co je radiokarta? Malá kartička, která nabízí snadnou cestou k vybraným audiím z produkce Radiotéky. Obsahuje unikátní stírací kód ke stažení konkrétní audioknihy.
Soutěž končí 6. října 2025.
Ceny do soutěže věnoval Radioservis
ANOTACE
Kapitán Exner se vrací mezi archeology.
Na vykopávkách v Libíně je odkryt mimořádně cenný depot, hrnec denárů nedozírné hodnoty. Archeologická obec se však neraduje dlouho, vzácný nález je vzápětí ukraden a pachatel se navíc dopustí i mnohem těžšího zločinu…
Vydavatel Radioservis
CD mp3 329 Kč / Radiokarta 299 Kč
Čte Tomáš Jirman
Rozhlasová úprava: Eva Lenartová
Dramaturgie: Anna Smrčková
Zvukový mistr: Vojtěch Dluhý
Režie: Tomáš Soldán
Průvodní slovo: Eva Lenartová
Foto ČRo / František Tichý Design Alena Nievaldová
Celkový čas 4 hodiny 37 minut
