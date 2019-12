Nízké venkovní teploty nemají v lásce většinou ani lidé, ale také neprospívá elektronice. Příčinou je chlad. Smartphony pak nefungují tak, jak jsme zvyklí. Proč mráz škodí chytrým telefonům a může být poškození nevratné?

1. Chemické procesy v bateriích smartphonů?

Baterie do smartphonů jsou v základě tvořeny z kovových destiček, které představují pozitivní a negativní elektrody a které obklopuje „lázeň“ chemikálií – elektrolyt. Fungování baterií je složitý elektrochemický proces, ale zjednodušeně jej lze popsat zhruba takto: Když se baterie nabíjí, uvolní se z pozitivní elektrody část z jejích iontů a ty přes elektrolyt zamíří k negativní elektrodě, kde nějakou dobu setrvají. Jakmile se baterie nabije, pokoušejí se pozitivní ionty dostat zpátky ke své elektrodě, v tom jim však brání elektrolyt. Ionty tedy zkoušejí jinou cestu: přes elektrický systém smartphonu, čímž mu dodávají energii.

Tento proces potřebuje pro své spolehlivé fungování křehkou vnitřní rovnováhu.

„Proces nabíjení narušují extrémní teploty, ať už příliš vysoké, nebo příliš nízké. Mráz totiž snižuje množství pozitivních iontů, které se z elektrolytu dostanou do systému smartphonu, čímž v podstatě snižuje kapacitu baterie,“ vysvětluje Radim Tlapák, ředitel internetového obchodu BatteryShop.cz (přední prodejce baterií do notebooků, mobilů a dalších zařízení)

2. Proč mi smartpone v zimě nevydrží dlouho nabitý?

Ve většině současných smartphonů se uplatňují Li-Ion baterie, u nichž se jako ideální teplota uvádí 15-20 °Celsia. Při nižších teplotách klesá jejich celková kapacita a rychleji se vybíjejí. Při teplotě kolem bodu mrazu klesne kapacita předtím plně nabitého akumulátoru zhruba o pětinu, při -20 °C pak o celých 40 %. Platí tedy pravidlo, že čím nižší je teplota, tím rychleji se baterie vybíjí. Pokud mráz na smartphone působí jen chvíli, baterie není poškozena nevratně. Po zahřátí se opět vrátí její původní vlastnosti.

3. Může zima baterii úplně zničit?

Při dlouhodobém vystavení mrazu se akumulátor může poškodit i nevratně. Odborníci doporučují především zařízení vystavené mrazu bezprostředně nenabíjet.

„Je-li podchlazená baterie opakovaně nabíjena, dojde k trvalému poškození anody a baterie se stane nepoužitelnou. Proto rozhodně neřešte problém s rychle klesajícím stavem baterie vlivem mrazu tím, že telefon prostě připojíte na powerbanku,“ zdůrazňuje Radim Tlapák z BatteryShop.cz.

Smartphone je třeba nabíjet až v prostředí s požadovanou provozní teplotou a až poté, co se zařízení dostatečně zahřeje.

4. Škodí mráz jen akumulátoru smartphonu?

Baterie není jedinou částí chytrého telefonu, která může mít v mrazu problémy. Dál se hlavně jedná o skleněné plochy na těle zařízení, které mohou v nízkých teplotách zkřehnout a popraskat. Malfunkce v důsledku mrazu mohou postihnout i LCD displeje. Tyto obrazovky tvoří tekuté krystaly, které v nízkých teplotách mohou zamrzat a nevysílat správné signály. Také samotné funkce mohou být pomalejší, případně chybové.

5. Jak v zimě chránit chytrý telefon?

Co tedy můžeme pro smartphone udělat? Důležité je udržovat přístroj během pobytu v mrazu v teple. Ideální je nosit telefon v kapse co nejblíže svému tělu, z něhož může čerpat tělesné teplo. V tomto ohledu je ale nutno podotknout, že vnitřní kapsa bundy poslouží rozhodně lépe než zadní kapsa u džínů. Nabízí se také možnost využít různých krytů a obalů na smartphony, které vašemu zařízení poskytnou dodatečnou ochranu proti chladu, ale například také vodě, což rozhodně oceníte, pokud vám telefon upadne do sněhu. Důležité je také vědět, že běžná pouzdra telefonu přidají jen pár stupňů tepla. Pokud se tedy se svým smartphonem chcete pohybovat na mrazu déle, případně běžně čelíte opravdu nízkým teplotám, je na místě pohlédnout se po speciálních izolovaných obalech. Jiným řešením je smartphone určený pro extrémní podmínky s dodatečnou integrovanou ochranou před mrazem.